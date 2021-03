Așa cum se vede în imagini, liderul american urcă în grabă treptele, cade, se ridică și mai cade de două ori. Ultima dată acesta s-ar fi rănit la genunchi. De reținut este faptul că Joe Biden, în vârstă de 78 de ani, și-a rupt recent piciorul.

Joe Biden just fell 3 times in a row trying to go up the stairs to Air Force One pic.twitter.com/gTUTckUH32