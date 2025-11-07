€ 5.0845
|
$ 4.4165
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 09:08 07 Noi 2025 | Data publicării: 08:40 07 Noi 2025

VIDEO Cine e bărbatul care s-a prăbuşit în Biroul Oval de față cu Trump
Autor: Andrei Itu

donald-trump-reactie-palestina_18866600 Foto: Agerpres
 

Un bărbat s-a prăbușit joi, în timpul unei conferințe de presă susținute în Biroul Oval al Casei Albe de către președintele american Donald Trump.

Momentul stânjenitor s-a întâmplat în timp ce președintele Trump anunţa un acord de reducere a preţului medicamentelor pentru slăbit, transmit dpa şi EFE.

Cine e bărbatul care a căzut în Biroul Oval

Bărbatul a fost identificat de Fox News. Numele său este Gordon Findlay, director executiv la compania de produse biologice Novo Nordisk.

El stătea în picioare, lângă biroul preşedintelui Trump, însă a căzut secerat, în timp ce David Ricks, directorul executiv al Eli Lilly, discuta despre un acord cu privire la medicamentele pentru slăbit. Ricks şi-a întrerupt discursul atunci când bărbatul a căzut, iar alte persoane din încăpere s-au grăbit să-l ajute.

Reacția lui Donald Trump

Donald Trump s-a ridicat de la birou, s-a întors spre bărbatul care era întins pe podea înainte ca transmisiunea în direct să fie întreruptă.

Ulterior, când conferinţa de presă a fost reluată, Donad Trump a afirmat că bărbatul era "ameţit", însă că între timp şi-a revenit şi se simte bine.

VIDEO

"Unitatea medicală a Casei Albe a acţionat rapid, iar domnul este bine. Conferinţa de presă se va relua în curând", a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, după incident.

Directorul programului de sănătate publică Medicaid, Mehmet Oz, mai cunoscut drept Dr. Oz., a fost unul dintre cei care l-au ajutat pe bărbat, notează Agerpres.

Vezi și - Triplă înfrângere pentru Trump în alegerile din New York, New Jersey și Virginia: „Nu am fost pe buletinul de vot”

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Gordon Findlay
donald trump
birou oval
barbat prabusit
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 18 minute
BANCUL ZILEI: Ion și Măria, în concediu la munte
Publicat acum 53 minute
Congres PSD, 7 noiembrie 2025: Sorin Grindeanu, unic candidat. Ultimele informații despre marea schimbare din partid
Publicat acum 1 ora si 5 minute
VIDEO Cine e bărbatul care s-a prăbuşit în Biroul Oval de față cu Trump
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Alertă la o bază militară din SUA: Mai multe persoane s-au îmbolnăvit după deschiderea unui colet suspect
Publicat acum 2 ore si 25 minute
Horoscop 7 noiembrie 2025. Venus intră în Scorpion. Ce aduce pentru fiecare zodie
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 06 Noi 2025
Profilerul Herinean remarcă gestul rar făcut de șeful NATO la întâlnirea cu Nicușor Dan. Mark Rutte, ”detaliu subtil, dar puternic”
Publicat acum 11 ore si 37 minute
Ungaria, Cehia, Slovacia și Polonia au „schimbat macazul“. Care e poziția lui Karol Nawrocki față de securitatea României
Publicat pe 05 Noi 2025
Tsunami! Politicienii care schimbă lumea. Bogdan Chirieac îl reevaluează pe Nicușor Dan: Cel mai de succes din istoria României
Publicat pe 05 Noi 2025
Adrian Năstase anunță un nou început în PSD și următoarea etapă: Preluarea integrală a guvernării
Publicat acum 18 ore si 42 minute
Ciucu a fost la ”blocul unde stau migranții” pozat de Simion și Alexandrescu. Ce ar fi, de fapt, acolo: Cum poți să minți?
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close