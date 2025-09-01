Victor Negrescu cere României o voce fermă la Bruxelles: „Trebuie să solicităm cinci lucruri esențiale”

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a transmis pe Facebook un mesaj ferm înaintea vizitei președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în România.

Europarlamentarul a transmis că țara noastră trebuie să se prezinte cu o strategie clară și să ceară sprijin real din partea Uniunii Europene pentru a face față provocărilor actuale.

Cinci cereri esențiale pentru România

Negrescu a detaliat punctele pe care, în opinia sa, România trebuie să le aducă în discuție la Bruxelles:

1. Flexibilitate privind deficitul bugetar - „Românii nu pot să suporte toate aceste măsuri de austeritate”, atrage atenția europarlamentarul.

2. Mecanisme suplimentare pentru PNRR - printre soluțiile propuse se numără fazarea sau transferul proiectelor, precum și o extindere tehnică sau formală a instrumentului.

3. Acces echitabil la fonduri europene, inclusiv în domeniul apărării pentru a sprijini România în contextul tensiunilor geopolitice.

4. Sprijin pentru Republica Moldova și Marea Neagră - începerea negocierilor de aderare ale Chișinăului și prioritizarea regiunii Mării Negre ca zonă de investiții și securitate.

5. Menținerea politicii de coeziune și creșterea subvențiilor pentru fermieri în viitorul buget european pe termen lung.

România, pe prima linie a sprijinului european

Victor Negrescu a reamintit că, în urmă cu câteva săptămâni, Ursula von der Leyen „a răspuns pozitiv solicitării mele de a prioritiza statele din prima linie, precum România”.

Tot el subliniază că a obținut recunoașterea rolului strategic al țării noastre și a altor state aflate la granița estică a Uniunii Europene:

- finanțare prioritară prin programele de apărare europene,

- modificarea regulamentului PNRR pentru a permite ajustări mai rapide,

- acceptarea unui plus de flexibilitate privind deficitul bugetar pentru statele de pe prima linie.

„România trebuie să ceară un tratament echitabil”

„România trebuie să se prezinte cu o voce clară în relația cu Bruxelles-ul și să solicite un tratament echitabil și sprijin real pentru a putea face față provocărilor actuale”, a scris Negrescu în mesajul său.

Europarlamentarul insistă că momentul este crucial pentru viitorul României în Uniunea Europeană, iar vizita Ursulei von der Leyen și viitorul discurs privind Starea Uniunii reprezintă ocazii decisive pentru a susține interesele țării.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News