Vasile, căutat de polițiștii din Anglia, a devenit viral: ”Unde ești, Vasile?”/ ”Ce-ai făcut, Vasile?”. Are un tatuaj distinctiv pe frunte - FOTO

Poliția din Northampton, oraș situat în centrul Angliei, caută un tânăr dispărut, Vasile, în vârstă de 28 de ani, și solicită ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi. Nu se cunoaște dacă Vasile este acuzat de vreo infracțiune sau este dat dispărut, dar postarea a devenit rapid virală atât printre români, cât și pe grupurile din Anglia, unde unii remarcă și tatuajul de pe fața tânărului: Cry Baby. În vreme ce unii spun că nu ar fi putut să-l rateze, dacă l-ar fi văzut, alții se întreabă dacă picturile de pe fața lui vin după o noapte de... beție. Românii distribuie postarea în spirit de glumă: ”Ce-ai făcut, Vasile?”, ”Unde ești, Vasile?”.

„L-ați văzut pe Vasile?”

„L-ai văzut pe bărbatul dispărut, Vasile, în vârstă de 28 de ani?

Vasile a dispărut din Duston, Northampton, și a fost văzut ultima dată acolo la ora 20:45, joi, 4 septembrie. Când a fost văzut ultima dată, purta o jachetă albă și pantaloni de trening gri, cu adidași roșii. Este posibil să folosească transportul public”, se arată în comunicatul polițiștilor.

Vasile are un tatuaj distinctiv pe partea laterală a frunții pe care scrie „Cry Baby” (Plângăcios). Cei care îl văd sunt rugați să sune la numărul de urgențe 999.

„Vasile are 1,57 metri înălțime, cu tatuaje faciale distinctive, păr scurt șaten și barbă tip cioc. Dacă îl vedeți pe Vasile, vă rugăm să nu vă apropiați de el, ci să apelați imediat 999, menționând referința pentru persoană dispărută MPN4/2815/25.

Dacă aveți informații despre locul unde se află sau l-ați văzut recent, le puteți raporta aici: https://orlo.uk/eUieg”, mai adaugă Poliția din Northampton.

