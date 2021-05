Vânătoarea pentru trofee, INTERZISĂ. Animalele, recunoscute ca "fiinţe cu drepturi" în Marea Britanie

Reformele vor fi introduse printr-o serie de legi şi vor include animalele din ferme, dar şi animalele din casele britanicilor. În plus, legile vor vor proteja şi animalele din afara ţării, prin interzicerea importului de fildeş şi aripioare de rechin, precum şi o potenţială interdicţie asupra foie gras-ului.

"Suntem o naţiune de iubitori de animale şi am fost prima ţară din lume care a introdus legi pentru bunăstarea animalelor. Planul nostru este să interzicem exportul de animale vii pentru măcelării, interzicerea deţinerii de primate ca animale de companie, precum şi introducerea unor noi legi pentru a opri traficul cu căţei. Ca naţiune independentă, putem acum să mergem mai departe ca oricând din acest punct de vedere", a declarat secretarul de stat pentru mediu George Eustice, conform The Guardian.

Modificări şi pentru dresorii de câini

O altă propunere este ca zgarda electrică, folosită pentru administrarea de electroşocuri câinilor aflaţi în proces de dresaj, să fie interzisă complet, iar legile privind importul de animale să fie schimbate, astfel încât să se prevină contrabanda cu câini de rasă.

Şi cursele cu iepuri ar putea fi interzise, în timp ce folosirea capcanelor cu lipici ar putea fi restricţionată doar pentru anumite situaţii. În plus, pentru că în timpul pandemiei sute de fermieri s-au plâns de faptul că sunt mulţi câini abandonaţi pe câmpuri care atacă animalele din fermă, poliţia va avea mai multe puteri pentru a proteja fermele.

"Am cerut de mult introducerea în legislaţia Marii Britanii a animalelor ca fiinţe cu consimţământ, cu drepturi. Suntem încântaţi de aceste anunţuri, am militat pentru asta timp de decenii. Este timpul ca exportul de animale vii, o practică crudă şi deloc necesară, să fie încheiată. Toate aceste anunţuri pozitive trebuie să fie susţinute pe viitor, şi să nu fie subminate de viitoare acorduri comerciale ", a declarat James West, manager la Compassion in World Farming.