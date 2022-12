Val de demisii după înfrângerile de la CM 2022. Tite al Braziliei și-a anunțat plecarea

Adenor Leonardo Bacchi "Tite" părăseşte postul de selecţioner al Braziliei, după "o înfrângere dureroasă" suferită de Selecao, la loviturile de departajare, în faţa echipei Croaţiei (scor 2-4), vineri seara, pe Education City Stadium din Doha.



Tehnicianul brazilian, în vârstă de 61 de ani, anunţase deja că Mondialul din Qatar va fi ultima competiţie pentru el la cârma naţionalei "canarinha".

Este sfârșitul său la cârma Braziliei





"Este o înfrângere dureroasă, dar sunt împăcat cu mine însumi. Este sfârşitul ciclului meu la cârma Braziliei. Am spus deja acest lucru, cu un an şi jumătate în urmă, şi îmi respect cuvântul", a declarat Tite în cadrul conferinţei de presă pe care a susţinut-o la finalul meciului de la Doha.



"Sunt mândru de performanţa jucătorilor mei. Înţeleg durerea şi criticile aduse alegerilor mele. Nu sunt doar eu cel care pierde, ci întreaga echipă. Înţeleg că eu sunt cel mai responsabil, nu o să fiu ipocrit, însă toţi suntem responsabili. Nu există eroi şi nici personaje negative", a adăugat tehnicianul.



"Ce las în urmă după şase ani? Timpul va răspunde la această întrebare. Nu o să fac bilanţul în seara asta, mai ales după o înfrângere la penalty-uri. Nu pot, vă las pe voi să o faceţi", a continuat Tite, adresându-se jurnaliştilor.



Întrebat despre desemnarea lui Neymar ca al cincilea executat la loviturile de departajare, Tite a răspuns: "Dacă al cincilea penalty era decisiv, ar fi fost mai multă presiune şi era nevoie de cel mai bine pregătit jucător pentru a executa acest ultim penalty".

Tite a fost selecționer și acum patru ani, în Rusia





Tite a condus selecţionata ţării sale şi la Cupa Mondială 2018 din Rusia, unde brazilienii s-au oprit tot în sferturile de finală, fiind învinşi de Belgia (1-2).

În şase ani şi jumătate în care Tite s-a aflat la conducerea tehnică, Brazilia a pierdut doar trei meciuri oficiale, în afara celui cu Croaţia, dar toate foarte dureroase: împotriva Belgiei la CM 2018, în faţa Argentinei în finala turneului Copa America 2021 (pe stadionul Maracana), şi împotriva Camerunului, în faza grupelor actualei Cupei Mondiale.



Tite pleacă cu un trofeu în palmares, Copa America pe care a cucerit-o în 2019, dar şi cu regretul că nu a putut oferi Braziliei prima sa Cupă Mondială după 20 de ani.

Și Van Gaal părăsește Olanda

Louis van Gaal a confirmat vineri seara că va părăsi postul de selecţioner al Olandei, după eşecul suferit de echipa sa în faţa Argentinei, la loviturile de departajare (scor 3-4), în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, conform Agerpres.



"Nu voi continua ca antrenor al selecţionatei Olandei, este ultimul meu meci din cel de-al treilea meu mandat", a declarat Van Gaal la conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul partidei de pe Lusail Stadium din Al Daayen.

Reproșuri pentru cei care au ratat la loviturile de departajare





Referindu-se la jocul cu Argentina, Van Gaal a precizat: "Le-am cerut jucătorilor mei să se pregătească pentru penalty-uri la cluburile lor, iar ei au făcut acest lucru. A fost o performanţă fantastică să putem revenit de la 0-2 la 2-2, dar faptul că am pierdut la loviturile de departajare este dureros. Nu cred că am ce să-mi reproşez, am pregătit totul, ia jucătorii mei s-au luptat până la capăt şi au dat totul. La loviturile de departajare, am ratat primele două penalty-uri, iar asta a pus presiune pe ceilalţi executanţi. Rămâne o loterie şi, spre norocul lor, argentinienii au câştigat".



"Sunt foarte mândru. Am adus o mulţime de jucători tineri, pentru ca ei să înveţe. Am format un grup şi când privesc în urmă, văd ceva foarte pozitiv. Nu am sentimentul că am fost învinşi în această seară, pentru că am pierdut la loviturile de departajare", a adăugat tehnicianul batav.



Louis van Gaal, în vârstă de 71 de ani, va fi înlocuit de la 1 ianuarie de Ronald Koeman, a cărui numire a fost anunţată în urmă cu câteva luni.

