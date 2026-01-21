Vacanță de vară redusă pentru elevii cu nivel scăzut de limbă germană în Austria

Elevii vor trebui să participe la o şcoală de vară, cu scopul de a-şi îmbunătăţi cunoştinţele de limba germană, potrivit unei noi legi care a fost votată miercuri în Parlamentul de la Viena, transmite miercuri DPA.

Cazul în care părinții ar putea fi amendați

Refuzul de a fi prezent la şcoala de vară ar putea avea ca rezultat amendarea părinţilor.

Măsura este parte din politica de integrare a guvernului de coaliţie format din Partidul Popular Austriac conservator (OVP), social-democraţii (SPO) şi liberalii Neos.

"Limba germană este cheia progresului educaţional, iar germana este, de asemenea, cheia unei vieţi de succes", a spus ministrul Educaţiei, Christoph Wiederkehr în faţa parlamentului.

Elevii cărora se aplică obligația

Obligaţia se aplică elevilor cu vârsta de până la 15 ani și care frecventează clase speciale ori cursuri remediale, pentru că nu pot urma lecţiile în mod adecvat din cauza problemelor lingvistice. Potrivit cifrelor guvernamentale, în 2025 aproape 48.000 de elevi s-au aflat în această situaţie.

În capitala Viena, aproape o cincime dintre elevii de şcoală primară nu aveau destule competenţe de limba germană la începutul anului şcolar actual, potrivit datelor autorităţilor oraşului.

Acest fapt se datorează în mare parte reunificării familiilor refugiaţilor din Siria, a zis un purtător de cuvânt al oraşului pentru dpa.

Cât durează vacanța de vară din Austria

Vacanţa de vară din Austria durează nouă săptămâni. Până acum, elevilor cu note mai slabe la materii precum germană, engleză sau matematică li s-a oferit oportunitatea de a participa la o şcoală de vară de două săptămâni pe bază de voluntariat, scrie Agerpres.

