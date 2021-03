Uzina Ford din Craiova a produs 1,5 milioane de motoare EcoBoost

Motorul de 1.0 litri EcoBoost a fost proiectat la centrele tehnice Ford din Dunton, Marea Britanie, și Merkenich, Germani, iar din 2012, se construiește și la fabrica din Craiova. Acesta are mai multe versiuni și este folosit pe diferite vehicule produse de companie.

„Lansarea motorului de 1.0 litri EcoBoost a reprezentat o adevărată revoluție în industria auto. Sunt foarte mândru că primul motor a ieșit de pe linia de producție în timpul mandatului meu în funcția de director al Uzinei de Motoare Craiova”, a declarat Ian Pearson, președintele Ford România.

Motorul EcoBoost de 1.0 litri a adunat numeroase premii de la lansarea sa pe piață în 2012, inclusiv 11 premii internaționale la competiția IEPOTY (International Engine and Powertrain of the Year), fiind recunoscut pentru eficiența consumului de carburant și performanțele sale calitative.

„Atingerea pragului de 1,5 milioane de motoare EcoBoost produse la Fabrica din Craiova reprezintă cu adevărat un moment extraordinar pentru noi, un moment de mândrie pentru întreaga echipă a Uzinei de Motoare. În prezent, lucrăm în 3-4 schimburi pentru a susține producția zilnică de peste 1700 de motoare. La fiecare 42 de secunde, un motor este asamblat pe liniile noastre de producție de la Craiova”, a declarat Nicolae Gavrilă, Directorul Uzinei de Motoare Ford Craiova.

Motorul EcoBoost de 1.0 litri este de asemenea primul motor cu trei cilindri din lume care dispune de tehnologia de dezactivare a primului cilindru, oprind automat unul dintre cilindrii motorului în situațiile în care acesta nu necesită putere maximă, ca de exemplu coborârea în pantă sau la viteze de croazieră. Sistemul poate decupla sau recupla un cilindru în 14 milisecunde, potrivit Mediafax.

În anul 2020, mai mult de jumătate din autoturismele Ford vândute la nivel european au fost echipate cu premiatul motor de 1.0 litri EcoBoost.

Ford Craiova are în acest moment peste 6000 de angajați care lucrează atât pentru producția de vehicule cât și pentru cea de motoare. Aproximativ 1100 dintre aceștia lucrează doar la uzina de motoare în trei și patru schimburi pentru a face față cererii actuale de pe piață.

De la preluarea din martie 2008, Ford a investit peste 1,5 miliarde de euro pentru a transforma uzina din Craiova într-o fabrică de ultimă generație. Din această sumă, aproximativ 300 de milioane de euro au fost investiți doar în modernizarea Secției de Producție Motoare.