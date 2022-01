USR susține că există o "putere paralelă" care le blochează reformele

„O ierarhie și o structură de putere paralelă cu cea oficială și legală trăiește însă în fiecare instituție publică a statului român, una care este amestecată cu politicul, justiția și abonații la afaceri cu statul, una care trăiește după propriile-i reguli, protejată și conectată la influență și resurse. În sistemul public românesc, unde singura protecție sunt relațiile, cel mai sigur lucru pe care poți să-l faci este să nu faci nimic. Iar dacă nu se poate să nu faci nimic, atunci dorința este să fie făcut același lucru care s-a făcut întotdeauna. Singurii care se desprind în peisajul ăsta sunt cei „, politic sau clientelar, cei care au angajat sute, dacă nu mii, de incompetenți pentru diverse favoruri. Ei sunt cei care au făcut sensuri unice, au pus calmatoare și au făcut asfaltări pentru prieteni sau șefi de structuri din justiție, poliție, servicii, agenții de control sau deconcentrate. Aceasta e realitatea sistemului construit și întreținut de partidele FSNiste ce azi sunt aliate la guvernare. Statul paralel suntem noi, cetățenii plătitori de taxe”, scrie pe Facebook Ruben Lațcău.

El afirmă că distanța dintre așteptările cetățenilor și așteptările sistemului public de la sine este colosală.

„Speranțele pe care alegerile și energia nouă le aduc, votul cu miză, dorința de reformă sau simplele exemple din alte părți că - se poate - se lovesc de implacabilul: , 'să întrebăm', să vedem ce zic alții care fac la fel de 20 de ani sau cel mai simplu: . Nu o dată am auzit în primărie: 'eh, lasă, că au mai venit pe aici unii care au vrut să facă și au plecat cum au venit. Noi tot aici suntem. Câți miniștri nu am avut în ultimii 10 ani la Transporturi, Educație sau Sănătate? Zeci. În schimb, directorii din ministere sunt aceiași de decenii. Statul român este confiscat de această rețea de pradă și confort. Ca demnitar public o vezi la toate nivelurile. Dar să mă întorc la Primăria Timișoara. Sunt multe lucruri pe care încă nu le-am livrat la nivelul așteptărilor noastre sau care încă sunt deficitare, problemele Timișoarei fiind structurale, o metastază dezvoltată în deceniile de coabitare a politicului cu sistemul. Dar dacă sunt două lucruri de care sunt mândru și care stau la baza tuturor celorlalte, sunt următoarele: restructurarea aparatului (din primărie și societăți) și repornirea investițiilor ca principal motor de dezvoltare al orașului”, adaugă viceprimarul Timișoarei.

Primăria Timișoara are 7000 de angajați

El afirmă că lupta pe care primarul Dominic Fritz o duce pentru „restructurare și un suflu nou în aparatul primăriei este esențială pentru reformă și stă la baza rezolvării problemelor noastre ca oraș”.

„De aceea vedem cu toții această dorință extraordinară de eșec din partea tuturor celor conectați la resursele și influență. Aceiași directori, despre care am aflat că ar fi milionari în momentul care au plecat din primărie, care își rezolvă luni de zile de concediu medical de azi pe mâine, pentru care se bat consilierii locali PNL-PSD în ședințele de plen și care au păstorit toate problemele orașului, câștigând de pe urma lor, sunt cei ce vor să rămână să conducă. Pentru ei primăria și aparatul nu este a timișorenilor, ci a lor, un drept înnăscut să dispună de bugetul și bunurile orașului ca și cum ar fi personale. Aproape 7 mii de angajați are primăria în toate societățile și structurile subordonate, din aceștia sute, dacă nu peste o mie, sunt membri cu carnet de partid ai PNL și PSD, neveste, pile, cunoștințe. Când vedeți lupta consilierilor PSD-PNL pentru a nu schimba organigrama să știți că unii își apără nevestele, amantele, pilele sau oamenii de la partid băgați de dl. Robu în primărie și al cărui singur scop este loialitatea politică. Fostul director STPT, liberal de frunte, trimis în judecată pentru angajări frauduloase, a angajat 150 de oameni în 2 ani electorali, în mare parte personal neproductiv, până a dus societatea în pragul colapsului, cu salariile la 70% din cifra de afaceri. Când va veni vremea restructurării, tot hoții vor striga cel mai tare. Ipocrizia lor nu are limite. Pentru că fac asta de 30 de ani”, susține Lațcău.

