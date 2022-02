„USR - PLUS, un fel de salam de Sibiu din vremea lui Ceaușescu. Poate că ar fi mai bine ca Drulă să preia partidul”.

Jurnalistul Val Vâlcu a spus de ce ar fi mai bine ca PLUS să iasă din USR.

'Poate că ar fi mai bine ca Drulă să preia partidul. Cătălin Drulă trece ecranul. Domnul Cioloș, cu părere de rău, la câțiva ani după zero la guvernare, a prăbușit așa-zisa Dreapta. L-a adus pe Dragnea la cel mai mare scor. Fenomenul, structura aceasta, putem să o asemănăm cu salamul de Sibiu din vremea lui Ceaușescu, nu acesta bun de acum. USR, bun sau rău, era calul. Și a venit un pui de gostat, de 10-15 oameni, este vorba despre PLUS, care l-a înhățat. A înhățat funcția. Deci, avem un cal plus un pui.', a evidențiat Val Vâlcu, la B1 TV.

'Cu toată supărarea pe insuccesele lui Barna, pe jocul slab din meciul de la prezidențiale, faptul că au părăsit guvernarea... s-au adunat mai multe. Dar acum, trebuie măcar un Ottokar să îi ia pe plusiști din USR. Sunt puțini. Dar hai să lăsăm USR, cu bune, cu rele, s-a constituit ca partid. A creat o rețea în teritoriu. S-a dezvoltat. PLUS a venit doar la masa pusă, la guvernare. Dacă ar fi concurat cele două partide, era riscul ca PLUS să nu facă 5%.', a spus jurnalistul Val Vâlcu.

Preşedintele USR, Dacian Cioloş, consideră că e timpul susţinerii unor lideri alternativi pentru partid şi că vicepreşedintele Dan Barna ar trebui să facă "un real pas în spate" şi să îşi ofere timpul necesar "pentru a se reconstrui" politic





"Acest moment nu este despre Cioloş şi Barna. Nu trebuie să fie. Invitaţia mea de deschidere include şi acest mesaj, că e timpul să creştem lideri alternativi pentru binele acestui partid şi credibilitatea ofertei sale politice. Consider declaraţiile şi acţiunile lui Dan o stângăcie, dar şi o forţare a ordinii stabilite prin votul membrilor la congresul care a avut loc recent. Utilizarea bazei de date a partidului în scopuri politice personale este un gest descalificant. Şi contrar regulilor noastre interne. Înţeleg că este nemulţumit şi că se simte în faţa unui ultimatum. Îmi pare rău că nu a înţeles semnificaţia gestului meu, mai ales că am discutat cu el înainte de şedinţa de BN şi obiecţiile sale ulterioare nu au apărut în ceea ce am discutat", a scris Cioloş, pe Facebook.



Potrivit acestuia, "onoarea îi cere" lui Dan Barna "să facă un real pas în spate şi să îşi ofere timpul necesar" pentru a se reconstrui politic, astfel încât "să nu se mai regăsească" în situaţii politice dificile.



"Regret că am ajuns în această situaţie şi sper că va găsi înţelepciunea de a nu încerca o aventură politică prin care să rupă partidul sau să iasă în public cu alte declaraţii lipsite de adevăr. Colegilor şi susţinătorilor USR le cer putere şi încredere, pentru că avem mult de muncă şi puţin timp la dispoziţie. Repet pentru toţi colegii şi opinia publică: nu plec nicăieri, sunt aici ca să construiesc şi să ajut la coagularea unui partid care să poată oferi României speranţă şi soluţii", a menţionat preşedintele USR.

