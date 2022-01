USR, la discuții cu premierul Ciucă. Cîțu: Ipocrizie! N-aș fi făcut ce au făcut ei

„Care a fost motivul real al ruperii bruşte a coaliţiei cu USR? Că nu a fost cel cu Anghel Saligny...”, l-a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac pe preşedintele PNL, Florin Cîţu.

„La Anghel Saligny (n.r. – programul de investiţii lansat de către Guvernul Cîţu, în continuarea PNDL) ei s-au supărat... Şi ca să vedeţi până unde merge ipocrizia: înţeleg că ieri au fost la premierul Ciucă care - eu nu aş fi făcut acest lucru, dar în fine... - i-a primit pe cei de la USR tocmai să vorbească despre Anghel Saligny. După ce Cioloş ţipă şi, prin toate portavocile, USR ţipă că primarii sunt hoţi şi folosesc banii din Anghel Saligny, vii şi ceri bani de la Guvern pe Anghel Saligny. Atât de jos a ajuns USR şi ipocrizia din USR”, a răspuns Florin Cîţu.

VIDEO:

Nicolae Ciucă își face treaba bine la Guvern, a spus liderul PNL, Florin Cîțu, miercuri, la DC News. Florin Cîțu, președintele PNL, a spus că Nicolae Ciucă a fost propus premier pentru că „nu are aspirații politice”.

„Bineînțeles că toți am avut această discuție (n.r. despre centrele de putere), înainte de a merge pe drumul acesta, era clar că anul trecut s-a văzut ce s-a întâmplat și atunci nu suntem nebuni să o facem din nou, la o lună după. De aceea am ales pe cineva care nu are aspirații politice, este un om care își face treaba bine la Guvern”, a spus Florin Cîțu.

Liderul PNL a fost întrebat cu privire la declarația privind lipsa aspirațiilor politice ale lui Nicolae Ciucă.

„Acestea au fost discuțiile atunci, să mergem într-o direcție în care, tocmai ca să nu creăm această problemă cu polii de putere și are susținerea PNL, a fost propus de mine să fie premier, are susținere, dar tocmai pentru că am văzut anul trecut, și asta este în România, nu că depinde de mine sau de persoană, așa se fac lucrurile, am văzut și în guvernarea PSD trei guverne la rând, unul după altul, am încercat să găsim o persoană care nu are aspirații politice, dar dorește și a vrut să accepte în acest moment dificil să fie premier și să își asume această responsabilitate”, a subliniat Florin Cîțu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News