Urşii de la Zoo Târgu Mureş au ieşit din bârlog. Ar fi un semn că primăvara este aproape, deși ne aflăm în plină lună februarie

Potrivit unei tradiţii populare, dacă ursul iese afară şi îşi vede umbra se reîntoarce la hibernare, fiindcă iarna va continua, însă dacă este înnorat, atunci îşi strică bârlogul şi pleacă, semn că primăvara e aproape.



"Grădina Zoologică din Târgu Mureş a început să organizeze Ziua Ursului în anul 2000, aceasta fiind prima activitate dintr-un an. Este prima activitate educaţională şi se bazează pe tradiţia populară care spune că dacă ursul vine din bârlog şi-şi vede umbra, atunci primăvara o să vină mai încolo, iar dacă nu-şi vede umbra, atunci primăvara e aproape. În momentul actual se vede că e cam înnorat şi cam ninge, aşa că primăvara este aproape. Ceea ce pot să spun e că şi noi ne-am uitat puţin la vreme pe baza zicalei populare şi cam s-a adeverit, era întotdeauna cum 'zicea' ursul. Fireşte că au fost ani când la ora 11,00 era activitatea, iar la primul interviu era înnorat şi la al treilea deja era soare. Se mai întâmplă şi din acesta, dar în linii mari se ştie că zicalele populare nu se bazează pe o singură sau două observaţii, acele observaţii sunt făcute în ani de şi ani în şir", a declarat presei directorul adjunct al Grădinii Zoologice din Târgu Mureş, Kapocz Andras.



El a arătat că, dată fiind iarna foarte blândă, nici urşii din pădure nu au hibernat şi că unul chiar a "vizitat" recent Grădina Zoologică.



"Zona noastră, dar şi toată România este plină de urşi, eu zic că e cam mare numărul urşilor şi nu normal să apară şi în pădurile din apropierea Târgu Mureşului sau în cartiere. Există o vorbă că ursul nu e jucărie, iar oamenii trebuie să înţeleagă. E nevoie de prudenţă din partea celor care aleargă în jurul grădinii sau pe pista de alergare, trebuie să aibă o atenţie sporită. Nu prea mai hibernează, cum e şi ursul care a fost alaltăieri în 'vizită'. În glumă am zis că a venit fiindcă ştia că vine ziua ursului şi făcea reclamă, dar a venit cu 2-3 zile mai repede. Momentan n-a făcut absolut nimic, a intrat prin gard, a făcut o plimbare şi a ieşit, dar putea să facă şi altceva", a susţinut Kapocz Andras.



Biologul Halmágyi Ildikó a arătat că scopul organizării unor astfel de manifestări cu public la Zoo Târgu Mureş este şi de a reabilita imaginea urşilor, în urma incidentelor din ultimii ani, dar că "trebuie să aducem mesajul în rândul oamenilor că ursul este foarte important şi trebuie să cunoaştem regulile şi posibilităţile de a convieţui cu specia respectivă".



"Legat de pachetele pe care le-au ales astăzi urşii (pe care erau o serie de desene, inclusiv soarele, n.r.) - oficial asta e umbra ursului. Pachetele erau doar nişte elemente de design totuşi n-au ales soarele (...) Avem în total 8 urşi, 3 femele şi 5 masculi. Îl avem aici şi Martinel, el s-a născut în data de 31/01/2019 aici în grădina zoologică din Târgu Mureş. Ursul este un animal special. El nu hibernează, ci are un somn de iarnă. Deci cât nu găseşte hrană atunci apare perioada asta când metabolismul şi temperatura corpului scade şi la noi putem observa. Chiar dacă hrănim urşii consecutiv în fiecare zi, ei au o activitate mult mai scăzută decât în zilele de vară sau toamnă. Aceasta este o ocazie bună să le vorbim copiilor despre urs", a spus biologul Halmágyi Ildikó, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News