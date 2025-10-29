Uraganul Melissa este pe cale să lovească încă două destinații, după dezastrul din Jamaica

Potrivit Centrului Național pentru Uragane (NHC), uraganul a avut vânturi susținute de 115 mile pe oră atunci când a lovit al doilea țărm. Meteorologii prevăd că furtuna se va deplasa spre nord-est, apoi va atinge sud-estul sau centrul Bahamasului ca furtună de categoria 2.

Meteorologii avertizează că insula ar putea fi lovită de precipitații de până la 15 centimetri, generând inundații și alunecări de teren.

Traseul devastator al Uraganului Melissei în Caraibe

Uraganul Melissa a traversat Jamaica marți, cu vânturi record de 185 mph, provocând pagube masive, inclusiv distrugerea a patru spitale și întreruperea curentului electric pentru mai mult de jumătate de milion de locuitori. În parohia St. Elizabeth, sud-vestul insulei, zone întinse au fost inundate, iar autoritățile au fost nevoite să evacueze 75 de pacienți. Vicepreședintele Consiliului de gestionare a riscurilor de dezastre din Jamaica, Desmond McKenzie, a declarat că “zona este sub apă și va fi nevoie de săptămâni pentru reconstrucție”.

De asemenea, furtuna a provocat șapte decese în regiune: trei în Jamaica, trei în Haiti și unul în Republica Dominicană, unde încă există persoane dispărute. În timp ce oficialii jamaicani evaluează pagubele, premierul Andrew Holness a avertizat că “infrastructura nu poate rezista la un uragan de categoria 5” și că viteza recuperării va fi cea mai mare provocare.

Cuba în alertă maximă

În Cuba, uraganul a aterizat miercuri dimineață, provocând rafale puternice și ploi torențiale în estul țării. Peste 735.000 de locuitori au urmat avertismentele președintelui Miguel Díaz-Canel și au părăsit casele de-a lungul coastei și în regiunile muntoase, pregătindu-se pentru impactul Melissei.

“Va fi multă muncă de făcut. Știm că vor fi multe pagube”, a spus Díaz-Canel într-un discurs televizat, promițând că “nimeni nu va fi lăsat în urmă și resursele nu vor fi cruțate pentru protejarea vieților populației”, conform Daily Mail. Provinciile de la Guantánamo până la Camagüey au suspendat deja cursurile, iar autoritățile au îndemnat oamenii să rămână la adăpost până trece furtuna.

Pe lângă distrugerile imediate, uraganul riscă să agraveze criza economică severă din Cuba, unde penele de curent prelungite și penuria de combustibil și alimente afectează deja populația. Meteorologii estimează că unele zone din estul Cubei ar putea înregistra până la 20 de centimetri de ploaie și o undă de furtună de până la 12 picioare.

Bahamas și Bermuda în vizor

După ce va părăsi Cuba, Melissa se va îndrepta spre Bahamas, unde se așteaptă ca furtuna să lovească miercuri sud-estul sau centrul insulelor ca uragan de categoria 2. Meteorologii avertizează asupra inundațiilor bruște și a alunecărilor de teren cauzate de precipitații de până la 15 centimetri.

Deși insulele Turks și Caicos nu se află pe traiectoria directă a uraganului, ele ar putea resimți efectele nucleului exterior al Melissei, cu rafale de uragan, valuri periculoase și până la 5 centimetri de ploaie. În paralel, sudul Hispaniola se confruntă cu precipitații continue până miercuri.

Se estimează că până joi uraganul va accelera deasupra Oceanului Atlantic și va lovi Bermuda ca furtună de categoria 1, provocând, cel mai probabil, rafale puternice și precipitații abundente.

Eforturi internaționale de ajutor și recuperare

Președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite vor oferi asistență Jamaicăi imediat ce eforturile de curățare vor începe și reconstrucția va fi demarată. “Suntem pregătiți să acționăm. Se produc deja pagube uriașe”, a spus Trump, subliniind caracterul extrem al furtunii, care a atins categoria 5 în Jamaica, cea mai severă din istoria insulei.

Meteorologul Jonathan Porter de la AccuWeather a avertizat că zonele vestice din Jamaica ar putea rămâne izolate pentru zile sau săptămâni, în timp ce autoritățile încearcă să asigure ajutorul și resursele necesare pentru cele mai afectate comunități.

Autoritățile și populația locală sunt în alertă maximă, în timp ce comunitatea internațională monitorizează cu atenție evoluția unuia dintre cele mai puternice uragane din istoria recentă.