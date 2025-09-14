Universitatea Craiova şi-a consolidat poziţia de lider în Superligă după rezultatul cu Farul

Universitatea Craiova şi-a consolidat primul loc în Superliga de fotbal, în urma meciului disputat contra echipei Farul Constanța, duminică.
Oltenii au învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 2-0, duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.
Atacantul francez Steven Nsimba a deschis scorul (22), după o lansare venită de la Assad Al-Hamlawi. Victoria gazdelor a fost parafată de autogolul lui Victor Dican (76), la centrarea lui Nicuşor Bancu.
Universitatea a avut o ocazie mare prin Al-Hamlawi (17), care a trimis peste poartă singur cu portarul Alexandru Buzbuchi.
Răzvan Tănase (42) a ratat cea mai bună şansă a oaspeţilor în prima repriză, deviind pe lângă poartă centrarea lui Cristian Sima.
Cristian Ganea şi Gabriel Iancu l-au pus la încercare pe portarul Pavlo Isenko în repriza secundă, iar Tănasă a fost lipsit de precizie. Universitatea a mai ratat o ocazie prin Mihnea Rădulescu (87), al cărui şut a fost respins de Buzbuchi. La craioveni au debutat cu acest prilej fundaşul Adrian Rus şi atacantul Monday Etim.
Universitatea Craiova - FC Farul Constanţa 2-0 (1-0), Stadion Ion Oblemenco - Craiova
Au marcat: Steven Nsimba (22), Victor Dican (autogol, 76).
Arbitru: Marcel Bîrsan; arbitri asistenţi: Vasile Marinescu, Ionuţ Traian Neacşu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Bogdan Dumitrache (Bucureşti)
Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)
Observatori: Corneliu Fecioru (Bucureşti) - CCA, Claudiu Boaru (Mediaş) - LPF, notează Agerpres.
