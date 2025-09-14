Data publicării:

Înfrângere pentru Interul lui Chivu în Derby d'Italia, într-un meci dramatic

Autor: DCNews Team | Categorie: Sport
FOTO: Agerpres
FOTO: Agerpres

Echipa antrenată de Cristi Chivu a pierdut partida cu Juventus.

Juventus a obținut o victorie dramatică, scor 4-3, pe teren propriu în fața lui Inter Milano, sâmbătă seara, grație unui gol spectaculos marcat în prelungiri de Vasilije Adzic. Rezultatul duce „Bătrâna Doamnă” în fruntea clasamentului Serie A și îi condamnă pe rivali la a doua înfrângere consecutivă.

Gazdele au condus de două ori, însă Hakan Çalhanoğlu a restabilit egalitatea de fiecare dată. Apoi, duelul fraților Thuram a adus un plus de dramatism: Marcus a înscris pentru Inter, dar Kephren a egalat în minutul 82, sub privirile tatălui lor, fostul internațional Lilian Thuram, prezent în tribune.

Când partida părea să se îndrepte spre o remiză spectaculoasă, Adzic a reușit golul serii: a primit o pasă de la Jonathan David și, din afara careului, a trimis un șut imparabil care l-a lăsat fără replică pe Sommer.

„Pentru mine este un vis. Am intrat într-un meci atât de pasional și am așteptat mereu un moment ca acesta. Vom lupta pentru titlu”, a declarat Adzic după fluierul final.

Antrenorul lui Juventus, Igor Tudor, a recunoscut că echilibrul partidei ar fi făcut ca un egal să fie un rezultat corect: „Victoria a venit, nu știu dacă putem spune că a fost meritată. Din punctul meu de vedere, un egal ar fi fost mai just, dar asta e fotbalul”.

Cu această victorie, Juventus acumulează 9 puncte și se distanțează la trei lungimi de Napoli, Cremonese și AS Roma, echipe cu un meci mai puțin disputat. Inter rămâne cu doar 3 puncte, după ce etapa trecută fusese învinsă acasă de Udinese.

