Unicul supraviețuitor al accidentului din Iezer a agonizat 10 ore. Tatăl lui, chemat la căutări, fără să știe că fiul său a fost implicat în accident

”Te-ai născut a doua oară” i-a spus medicul de pe ambulanță tânărului care a supraviețuit accidentului din Iezer. În acea dimineață, niciunul din cei cinci tineri nu a mai ajuns să vadă răsăritul. Patru dintre ei nu-l vor mai vedea niciodată.

Ștefan se afla la volanul unei mașini de teren, abia cumpărată, de câteva zile, și, împreună cu patru prieteni, doi băieți și două fete, a plecat spre Vârful Iezeru Mare, ca să vadă răsăritul. Au plecat pe un drum îngust pe care turiștii merg pe jos. La un moment dat, Ștefan ar fi accelerat prea tare, moment în care autoturismul a derapat și a picat în golul alpin Portăreasa, 300 de metri.

Ștefan avea 21 de ani, era stabilit în Brașov, unde studia și logodnica lui, Ștefania, cu doi ani mai mare. Nu era prima oară când făceau off road în zonă. Erau campați în Munții Făgăraș. Vestea morții lor a venit ca un șoc în Lerești, Argeș, de unde erau de loc: ”Nişte copii deosebiţi, nişte copii care se iubeau, erau prieteni, erau logodiţi, urmau să se căsătorească. Ei plecaseră cu o zi înainte, au fost cu corturile acolo, dimineaţa celălalt grup a plecat acasă, ei au plecat să vadă răsăritul. Suntem în stare de şoc", a declarat Marian Toader, primarul comunei Lerești, conform Observator.

Alți doi, un băiat și o fată, au pierit și ei. Singurul supraviețuitor este Costin. A sărit din mașină. ”Te-ai născut a doua oară” i-a spus medicul de pe ambulanță tânărului care a agonizat 10 ore până la venirea salvatorilor. Are 21 de ani. Tânărul are mai multe fracturi, inclusiv la coloană, dar și traumatisme puternice. A fost operat la unul dintre braţe şi are nevoie de mai multe zile de spitalizare.

Tatăl lui Costin, chemat la căutări

”Pacientul este în Terapie Intensivă, starea dânsului este în continuare gravă. Este conştient. Este nevoie de o abordare multidisciplinară, necesită îngrijiri în continuare", a transmis Corina Ciubotaru, medic UPU Braşov, conform sursei citate.

La căutări a fost chemat și tatăl lui Costin, pădurar în zonă. Nu se știa că-n accident este implicat chiar băiatul lui. A fost întors din drum la aflarea veștii. ”Se adunaseră norii, a început ploaia în vârf de munte, în zonă animale sălbatice. Gândiţi-vă ce ar fi însemnat să ne mai apară şi un urs în zonă, cu patru cadavre acolo, lângă noi”, a spus Cristian Toma, Salvamont Argeş.

Costin i-a spus reprezentantului Salvamont, care l-a salvat, că șoferul a încercat să vadă puterea mașinii, a pierdut controlul volanului și a ajuns în râpă. Varianta este de necrezut pentru cunoscuții lui Ștefan. Primarul din Lerești spune: ”Nu cred în această ipoteză. Undeva e o surpare, un drum mai îngust, există un tub şi am înţeles... e posibil să fii dat cu roata într-un bolovan şi a scăpat în partea de la vale”.

