Unde vor merge militarii americani care pleacă din România?

Unitatea americană care părăsește România nu avea statut de prezență permanentă. Putea fi retrasă în orice moment.

Batalionul de desant aerian al SUA și subunitățile sale de sprijin, unele la nivel de brigadă, au fost dislocate în România după declanșarea războiului din Ucraina. În funcție de evoluția conflictului sau de contextul internațional, administrația americană putea decide oricând retragerea, suplimentarea ori menținerea misiunii la același nivel.

Din reacțiile oficiale privind încheierea prezenței rotaționale a unității americane din România reiese că decizia nu a fost una surprinzătoare. Autoritățile responsabile cu apărarea din SUA, România, NATO și din alte state membre ale Alianței știau deja de ceva timp care unități urmau să fie retrase și când va face acest pas Departamentul Apărării al SUA.

Deși plecarea militarilor americani din România era cunoscută de mai mult timp, probabil încă din vară, anunțul oficial a fost făcut abia cu o zi înaintea întâlnirii dintre președintele SUA, Donald Trump, și omologul său chinez, Xi Jinping.

Statele Unite continuă politica de descurajare a Chinei

Statele Unite continuă politica de descurajare a Chinei, iar această mișcare transmite semnalul că au început primele măsuri de reorientare strategică a forțelor americane dinspre Europa către regiunea Indo-Pacific.

Anunțul privind retragerea batalionului american din România coincide, de altfel, cu o altă decizie majoră a Washingtonului, reluarea testelor cu arme nucleare americane.

Cu toate acestea, China ar putea merge mai departe cu planurile sale strategice și ar continua să susțină Rusia în războiul împotriva Ucrainei, chiar dacă, potrivit evaluărilor americane, Rusia riscă un colaps intern dacă va prelungi conflictul.

Într-un astfel de scenariu, Statele Unite ar putea aduce în joc noi atuuri cu rol de descurajare pentru Beijing. Printre acestea se numără rachetele Tomahawk, capabile să transmită Moscovei un semnal de forță și să o determine să revină la masa negocierilor. Totuși, Washingtonul mizează în continuare în primul rând pe instrumentele economice și pe influența diplomatică.

O altă posibilă destinație pentru diviziile aeropurtate americane ar putea fi Venezuela

O altă posibilă destinație pentru diviziile aeropurtate americane ar putea fi Venezuela, într-o operațiune fulger împotriva rețelelor de trafic de droguri. O eventuală prăbușire a regimului președintelui Nicolás Maduro ar deschide calea pentru eliberarea țării din sărăcie și dictatură, oferind totodată Statelor Unite prilejul unei demonstrații de forțăsimilare celei din Orientul Mijlociu, cu efect de descurajare globală.

Prin urmare, militarii americani care părăsesc România ar putea deveni, în următorii ani, mai valoroși pentru NATO și pentru stabilitatea globală în alte regiuni ale lumii, mai ales într-un moment în care Rusia pare tot mai slăbită de propriile greșeli. Cu toate acestea, frontiera estică a Europei trebuie supravegheată cu atenție, iar vigilenta Alianțeirămâne esențială.

Rusia nu dispune de capacități care să depășească forțele NATO în acest tip de confruntare

Într-un conflict de mare intensitate cu un adversar de forță comparabilă, Europa, ca membru al NATO, trebuie să fie capabilă să țină piept Rusiei pe cont propriu, cel puțin până la sosirea sprijinului american. În special statele NATO de la Marea Neagră trebuie să poată bloca singure orice ofensivă rusă în zonă.

Un astfel de război de alianță ar implica lupte pe multiple fronturi, iar Rusia nu dispune de capacități care să depășească forțele NATO în acest tip de confruntare. Europa poate opri singură Rusia, dacă ignoră amenințarea armelor nucleare.

De aceea, prin refuzul de a ceda șantajului nuclear, Europa și SUA pot sprijini Ucraina cu toate mijloacele necesare apărării sale. Iar dacă Rusia insistă să treacă la retorica nucleară, acest lucru trădează, de fapt, slăbiciunea sa militară, dovada că actualele rachete rusești nu pot penetra sistemele de apărare antirachetă ale NATO. Altfel, Moscova nu ar simți nevoia să-și anunțe noi „arme minune”, conform DEFENSE ROMANIA.