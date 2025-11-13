Unde va fi înmormântat Horia Moculescu

Trupul neînsuflețit al compozitorului va fi depus vineri, 14 noiembrie, la Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București.

Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu, duminică, 16 noiembrie.

Vestea morții sale a adus o undă de durere în lumea artistică românească.

Horia Moculescu, unul dintre cei mai respectați compozitori români, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate. Artistul fusese internat și, în ultimele zile, a fost intubat. Semnele de slăbiciune apăruseră încă din vară, când fusese văzut într-un scaun cu rotile.

A fost o figură emblematică a muzicii uşoare, apreciat nu doar pentru talentul său artistic, ci şi pentru umorul şi spiritul său viu. Moştenirea sa artistică va rămâne în memoria publicului său şi în palmaresul muzicii româneşti. Pe lângă activitatea sa componistică vastă, a fost şi un talentat pianist şi interpret vocal, arată UCMR.

Horia Moculescu a fost realizatorul şi prezentatorul emisiunii "Atenţie, se cântă!" la Televiziunea Română între anii 2009 şi 2013. În cadrul acestei emisiuni, a promovat muzica românească în interpretări live, transformând-o într-o platformă importantă pentru interpreţi şi creaţia muzicală autohtonă.

Este autorul a două volume autobiografice: "Doar atât mi-am amintit"' (2011, la Editura Kullusys) şi "Aş mai avea ceva de spus" (apărută cu câteva zile înainte de decesul său, în noiembrie 2025, la Editura Muzicală).

A colaborat cu cei mai importanţi interpreţi ai muzicii româneşti, precum Angela Similea, Mirabela Dauer, Aurelian Andreescu, Corina Chiriac, contribuind semnificativ la lansarea şi consolidarea carierelor lor.

Horia Moculescu a avut astfel o influenţă puternică asupra evoluţiei muzicii uşoare încă din anii '50. Prin toate activităţile sale, a reuşit să păstreze viu spiritul muzicii româneşti, fiind considerat o legendă a genului, precizează UCMR.