Un val puternic a lovit o terasă din Africa de Sud. Un copil a fost luat de apă - VIDEO

Un val neobișnuit de puternic a rănit mai mulți oameni pe o plajă din Africa de Sud, după ce a izbit de terasa unui bar.

Apa a inundat zona în câteva secunde, iar curenții puternici au tras în larg șapte oameni, inclusiv o fetiță.

Martorul care a filmat incidentul a încercat să ajungă la ea, dar nu a putut din cauza forței valului.

RAGING WAVE: Dramatic footage shows the moment a rogue wave slammed into a beach restaurant in South Africa! At least seven people were injured, and a child was swept away. ???????? pic.twitter.com/JgOw28ZZAn