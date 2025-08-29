Un trend online a pus polițiștii în alertă. O adolescentă a apelat fals la 112 spunând că a fost răpită 

O glumă inspirată de un trend online a pus poliția pe jar după un apel fals la 112.

O adolescentă de 14 ani din comuna Andreiașu de Jos, Vrancea, a alertat inutil polițiștii după ce a sunat la numărul unic de urgență 112, susținând că ar fi fost răpită de un bărbat pe o stradă din Galați.

În urma apelului, echipaje din cadrul Centrului Operațional și al Secției de Poliție Rurală Odobești s-au mobilizat pentru a verifica situația și a stabili dacă există vreun pericol real, potrivit informațiilor furnizate de IPJ Vrancea.

Amendată cu 1000 de lei

Ancheta a arătat că apelul a fost fals, iar minora a recurs la această acțiune ca urmare a unui trend de pe rețelele de socializare, fără ca ea sau alte persoane să fie în pericol.

Aceasta a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 1.000 de lei.

Totodată, reprezentantul său legal, o femeie din aceeași localitate, a primit o amendă de 500 de lei pentru neîndeplinirea obligațiilor legale privind supravegherea minorului.

Polițiștii atrag atenția asupra consecințelor apelurilor false la 112, care pot mobiliza inutil resurse importante și pot pune în pericol intervenția rapidă în situații reale.

