Un tată și doi copii, din România, salvați de la înec în Grecia/ VIDEO. ”Am auzit țipetele copiilor”

Un tată și doi copii nu mai aveau nicio șansă de salvare când Vangelis Papaioannou a auzit țipetele copiilor.

”Tatăl și cei doi copii, turiști din România, au fost în pericol să se înece în mare (Epanomi, Salonic), după ce curenți puternici i-au atras în larg. Un tânăr care practica SUP board în zonă a intervenit la timp și i-a ajutat să se întoarcă la mal. Într-o declarație pentru televiziunea publică ERT, tânărul a menționat: ”Condițiile au fost dificile, deoarece era furtună în Epanomi. După ce am făcut filmarea pe care doream să o fac pe mare, în timp ce mă întorceam, am auzit țipetele copiilor care își pierduseră tatăl. M-am ridicat pe placă și l-am văzut la 50-60 de metri distanță... Plutea, nu făcea niciun gest să înoate... era într-o stare rea, înghițise apă... l-am ajutat să se prindă de placă”.

Ne apropiem de sfârșitul unei veri cu evenimente tragice, care ne-au marcat. Povestea aceasta ne-a adus bucuria unui deznodământ fericit, la care am sperat în toate cazurile. Mulțumim, Vangelis Papaioannou, pentru omenie și curaj!” este mesajul Consulatului României la Salonic.

Salvatorul este Vangelis Papaioannou. ”I-am arătat cum să apuce placa, m-a întrebat despre copiii lui, apoi am ieșit” a spus el, arată presa din Grecia. ”Este o mare responsabilitate să întreprinzi o astfel de salvare pe cont propriu și nu este ușor, deoarece există multe dificultăți” a mai precizat grecul.

Incidentul s-a produs duminică după-amiază (17/08), când un tată și cei doi copii ai săi, turiști din România, au fost luați de curenții puternici și au fost în pericol de înec. În filmarea făcută de camere de pe placă, copiii sunt văzuți luptându-se cu valurile, în timp ce tatăl lor fusese deja luat de valuri la câțiva metri distanță.

