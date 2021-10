Un tânăr din Iași a făcut praf în câteva secunde toate păcănelele dintr-o sală de jocuri. ”Mi-au mâncat zilele!”

Un tânăr din Iași a fost condamnat cu suspendare și obligat să plătească daune de 37.000 lei după ce a distrus, cu un scaun, toate aparatele dintr-o sală de păcănele, scrie Ziarul de Iași.

Incidentul a avut loc pe 5 martie a.c., când tânărul a intrat cu un cuțit în sala de păcănele din Iași și i-a spus operatoarei că aparatele de joc "i-au mâncat zilele". Supărat, bărbatul luat apoi un scaun și, în 40 de secunde, a spart toate cele 7 aparate aflate în sală. El şi-a recunoscut ulterior faptele în faţa judecătorilor. În favoarea lui a cântărit faptul că se afla la prima abatere, fiind încadrat în muncă şi tatăl unui copil minor. De asemenea, judecătorii au luat în calcul şi faptul că Stoican fusese diagnosticat cu tulburare de personalitate instabil-emoţională. Sentința Judecătoriei Iași nu este definitivă, ea putând fi atacată cu recurs.

Un caz similar a avut loc în orașul Rovinari, în octombrie 2020. Atunci, un tânăr în vârstă de 26 de ani a distrus 11 aparate din două săli de jocuri din oraș. Paguba sa ridicat la peste 100.000 de euro.Tânărul a distrus cu o bucată de bordură 9 aparate dintr-o sală, după care a mers într-o altă locație, unde a mai distrus alte două. Nu se știe ce l-a supărat pe individ, dar cel mai probabil acesta a pierdut bani la păcănele.

La data de 25 octombrie a. c., polițiști din cadrul Poliției Orașului Rovinari au fost sesizați de către o femeie, de 35 de ani, din orașul Rovinari, administrator al unei societăți comerciale, cu privire la faptul că în noaptea de 24/25 octombrie a. c. au fost distruse 11 aparate la doua săli de jocuri din orașul Rovinari. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un tânăr, de 26 de ani, din orașul Rovinari, ar fi provocat distrugeri cu un corp dur, la 9 aparate de jocuri din incinta unei societăți comerciale din orașul Rovinari. De asemenea, tânărul ar mai fi provocat distrugeri la două aparate din incinta altei săli de jocuri din localitate. În cauză s-a întocmit dosar penal, polițiștii continuând cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere”, a declarat atunci purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj. Vezi video AICI.

