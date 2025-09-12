Un stat UE, vizitat de turiștii din toată lumea, dorește să interzică fumatul pe plaje, terase și stadioane

O țară europeană a aprobat restricții noi privind fumatul în aer liber, vizând terasele restaurantelor, plajele și stadioanele, în cadrul unui efort de protejare a sănătății publice și de reducere a consumului de tutun.

Spania se pregătește să schimbe radical regulile pentru fumători. Guvernul de la Madrid a aprobat un proiect de lege care restricționează fumatul în aer liber, inclusiv pe terasele restaurantelor și barurilor, în stațiile de autobuz, pe terenurile de sport, pe plaje sau în locurile de joacă pentru copii și centrele de învățământ.

Măsura vizează atât țigările tradiționale, cât și cele electronice, produsele pe bază de plante, narghilelele și dispozitivele de încălzire a tutunului. În paralel, autoritățile vor controla mai strict comercializarea și distribuția produselor de tutun și a țigărilor vape.

"Toată lumea are dreptul să respire aer curat și să trăiască mai mult și mai bine"

Ministrul spaniol al sănătății, Monica Garcia, a explicat că scopul legii este protejarea sănătății publice: „Toată lumea are dreptul să respire aer curat și să trăiască mai mult și mai bine.” Totodată, proiectul ar putea afecta experiența turiștilor în destinațiile populare, unde fumatul în aer liber a fost până acum permis și chiar apreciat. Proprietarii de restaurante și baruri se tem că restricțiile vor afecta gastronomia în aer liber, o practică foarte populară în Spania.

Această inițiativă se aliniază tendințelor europene. În iulie, Franța a înăsprit regulile împotriva fumătorilor în aer liber, interzicând fumatul pe plaje, în parcuri, grădini publice, fața școlilor sau la terenurile de sport, deși terasele cafenelelor și barurilor rămân exceptate.

În Spania, consumul de tutun cauzează anual peste 50.000 de decese, adică aproximativ 137 de morți pe zi

În Spania, consumul de tutun cauzează anual peste 50.000 de decese, adică aproximativ 137 de morți pe zi. Proiectul aprobat nu include cerințe privind ambalarea uniformă a produselor din tutun, măsură deja adoptată în 25 de țări, conform Organizației Mondiale a Sănătății. În context turistic, insulele Canare au primit anul trecut 16 milioane de vizitatori, de șapte ori mai mulți decât numărul localnicilor, potrivit Euronews.

Astfel, legislația spaniolă marchează un pas semnificativ în politica de sănătate publică și controlează consumul de tutun în aer liber, cu efecte directe asupra localnicilor și vizitatorilor țării.

CITEȘTE ȘI: Cele mai bogate țări din UE, întâlnire secretă la Viena. Polonia, liderul taberei adverse / Poziția Comisiei Europene față de negocieri

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News