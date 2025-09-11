Un român și un georgian, arestați la Milano. Au ascuns în garaj sute de kilograme de argint și zeci de mii de euro

Doi bărbați, un român și un georgian, au fost arestați la Milano după ce polițiștii au descoperit în garajul lor peste 300 de kilograme de argint și zeci de mii de euro în numerar.

Un caz spectaculos de contrabandă cu metale prețioase a fost descoperit la Milano, unde poliția italiană a arestat doi bărbați - un român în vârstă de 46 de ani și un cetățean georgian de 36 de ani - după ce asupra lor au fost găsite cantități impresionante de argint și sume mari de bani lichizi.

Totul a început în momentul în care carabinierii au observat o mașină închiriată, care s-a oprit în apropierea unei clădiri și părea să aștepte o întâlnire. Un individ a ieșit din imobil, a înmânat rapid un plic celor doi pasageri și s-a retras imediat, gest care a atras suspiciunea forțelor de ordine.

Verificările nu au întârziat să apară. Cei doi bărbați au fost opriți și controlați, iar în vehicul polițiștii au descoperit un adevărat arsenal de bunuri: trei grame de marijuana, 12 bijuterii, 15 lingouri de argint artizanal cu o greutate de peste 7 kilograme, carduri bancare, telefoane mobile, seturi de chei, precum și 52.980 de euro cash.

Investigația duce la o descoperire uriașă

În urma cercetărilor, autoritățile au constatat că suspecții nu aveau o reședință fixă. Ancheta i-a condus însă la un garaj, unde poliția a descoperit peste 200 de kilograme de bijuterii din argint și un cântar industrial de mari dimensiuni. În apropiere, într-un autoturism aparținând românului, au fost găsite alte 114 kilograme de obiecte din argint, un cântar mai mic și aproximativ 8.700 de euro în numerar.

Finalul operațiunii

Ambii bărbați au fost plasați în arest și transportați la penitenciarul San Vittore. Toate bunurile confiscate au fost publicate pe site-ul oficial al poliției din Milano, pentru a fi recunoscute și revendicate de către posibilii proprietari, conform Adevărul.

