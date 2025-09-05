Un român riscă închisoare, după ce a depus cererea pentru cetățenia italiană

Un român riscă să facă închisoare, după ce a depus o cerere pentru obținerea cetățeniei italiene, însoțită de o declarație de rezidență care s-a dovedit a fi falsă.

Un bărbat de naționalitate română, în vârstă de 49 de ani este anchetat de Parchetul din Ascoli după ce a depus o cerere pentru obținerea cetățeniei italiene, însoțită de o declarație de rezidență care s-a dovedit a fi falsă.

Alături de el, o femeie de 54 de ani este și ea vizată în dosar, fiind suspectată că ar fi emis o declarație de găzduire neconformă cu realitatea.

Potrivit publicației Il Resto del Carlino, românul a depus cererea la Primăria din Castel di Lama, însă verificările făcute de autorități au arătat neconcordanțe între documente și realitate. Actul prezentat atesta că bărbatul și-ar fi schimbat rezidența la domiciliul unei femei din San Benedetto del Tronto, însă în fapt nu locuia acolo.

Ancheta nu îl vizează doar pe solicitant, ci și pe femeia care apare ca gazdă în documentele oficiale. Avocatul acesteia, Simone Matraxia, a intervenit deja în apărarea sa, dar anchetatorii suspectează că ea ar fi depus o declarație falsă de găzduire, cu scopul de a facilita obținerea rezidenței de către român.



Condițiile pentru cetățenia italiană

Legislația în vigoare impune mai multe criterii pentru cetățenii Uniunii Europene care doresc cetățenia italiană:

- dovada unei rezidențe legale și continue de cel puțin patru ani

- existența unor venituri suficiente

- lipsa condamnărilor penale

- cunoașterea limbii italiene.

Autoritățile italiene verifică strict aceste aspecte înainte de a aproba o cerere.

Cei doi sunt acuzați de fals ideologic, o infracțiune care, potrivit legislației italiene, se pedepsește cu până la doi ani de închisoare. Până la clarificarea situației, dosarul depus la Primăria din Castel di Lama a fost suspendat, iar ancheta magistraților continuă.

