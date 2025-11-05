€ 5.0851
|
$ 4.4290
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 19:19 05 Noi 2025 | Data publicării: 19:19 05 Noi 2025

Un român a fost arestat după ce a urinat într-un supermarket și a atacat polițiștii
Autor: Alexandra Curtache

trucuri-psihologice-simple-pentru-a-cheltui-mai-putin-la-supermarket_91023000 supermarket - Foto: Freepik AI
 

Un incident violent petrecut duminică seara, într-un supermarket Conad din Italia, s-a încheiat cu arestarea unui român în vârstă de 39 de ani.

Acesta este acuzat de rezistență și vătămare corporală asupra unui funcționar public, dar și de refuzul de a furniza datele personale, după ce a provocat un scandal de proporții și a agresat mai mulți polițiști, conform presei străine.

Conform relatărilor autorităților italiene, totul s-a întâmplat în jurul orei 19:30, când patrulele de poliție au fost chemate să intervină la un supermarket Conad, în urma unui apel care semnala prezența unui individ beat și turbulent. Martorii au relatat că bărbatul se ușura într-un colț al holului magazinului, provocând indignarea celor prezenți.

La sosirea agenților, românul se afla încă în stare de agitație și nu a colaborat. Polițiștii i-au cerut să se identifice, dar acesta a refuzat să ofere orice informație. În momentul în care un ofițer a încercat să-i ia pașaportul pentru a-l identifica, bărbatul a reacționat violent și a încercat să-l lovească cu pumnul.

Confruntare cu poliția și comportament agresiv

Deși agenții au reușit să-l imobilizeze, românul a continuat să se zbată, încercând să lovească și să scuipe polițiștii. A fost urcat cu dificultate în mașina de patrulare, însă violențele nu s-au oprit aici. În timp ce era escortat către secția de poliție, bărbatul a scos din buzunar un power bank și a încercat din nou să lovească ofițerii.

Când polițiștii au încercat să-i confişte bricheta, acesta a apucat degetele unui agent și a încercat să i le îndoaie. De-a lungul scurtei călătorii spre secție, bărbatul a continuat să lovească repetat cu capul geamul din plexiglas al mașinii, rănindu-se la frunte.

Agresiune și răni la secția de poliție

Ajuns la secție, individul nu s-a liniștit. Potrivit raportului poliției, el s-a năpustit asupra unui agent, lovindu-l cu pumnul în față și apoi cu piciorul în genunchi. Polițistul a suferit leziuni care au necesitat patru zile de îngrijiri medicale.

Ulterior, în celula de detenție, bărbatul a căzut la pământ și s-a lovit din nou, izbindu-se cu capul de perete. A fost necesară intervenția paramedicilor de la serviciul de urgență 118, care i-au acordat îngrijiri la fața locului.

Proces sumar și lipsa măsurilor preventive

Românul a fost ulterior adus în fața instanței pentru un proces sumar, dispus de procurorul Davide Ercolani. Judecătoarea Adriana Cosenza a validat arestarea, dar nu a impus nicio măsură preventivă, în așteptarea unei posibile negocieri a pedepsei („patteggiamento”), ce urmează să aibă loc în zilele următoare.

Bărbatul este reprezentat de avocata Valentina Vulpinari. Autoritățile italiene au subliniat că, în pofida comportamentului violent, individul nu a provocat răni grave altor persoane, însă incidentul rămâne unul grav, având în vedere atacul direct asupra forțelor de ordine.

Cazul a stârnit reacții în comunitatea locală, fiind unul dintre episoadele care readuc în atenție problema persoanelor aflate sub influența alcoolului în spațiile publice. Pentru moment, românul rămâne în libertate, până la pronunțarea sentinței.

Arestarea sa a fost confirmată, dar fără impunerea de măsuri preventive, urmând ca instanța să stabilească, în zilele următoare, dacă și în ce măsură bărbatul își va ispăși pedeapsa pentru faptele sale.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 13 minute
Luvrul, jefuit de un TikToker? Suspectul este un fost agent de pază și vedetă pe internet
Publicat acum 13 minute
Grindeanu i-a prezentat lui Rutte un proiect cu impact strategic pentru NATO / video
Publicat acum 15 minute
Alegeri locale 2025 la CJ: Cum lovește valul la Buzău
Publicat acum 40 minute
Culisele retragerii trupelor SUA din România. Cristian Diaconescu, invitatul săptămânii la Ce Se Întâmplă
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Un român a fost arestat după ce a urinat într-un supermarket și a atacat polițiștii
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat pe 04 Noi 2025
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close