Un român a fost arestat după ce a urinat într-un supermarket și a atacat polițiștii

Acesta este acuzat de rezistență și vătămare corporală asupra unui funcționar public, dar și de refuzul de a furniza datele personale, după ce a provocat un scandal de proporții și a agresat mai mulți polițiști, conform presei străine.

Conform relatărilor autorităților italiene, totul s-a întâmplat în jurul orei 19:30, când patrulele de poliție au fost chemate să intervină la un supermarket Conad, în urma unui apel care semnala prezența unui individ beat și turbulent. Martorii au relatat că bărbatul se ușura într-un colț al holului magazinului, provocând indignarea celor prezenți.

La sosirea agenților, românul se afla încă în stare de agitație și nu a colaborat. Polițiștii i-au cerut să se identifice, dar acesta a refuzat să ofere orice informație. În momentul în care un ofițer a încercat să-i ia pașaportul pentru a-l identifica, bărbatul a reacționat violent și a încercat să-l lovească cu pumnul.

Confruntare cu poliția și comportament agresiv

Deși agenții au reușit să-l imobilizeze, românul a continuat să se zbată, încercând să lovească și să scuipe polițiștii. A fost urcat cu dificultate în mașina de patrulare, însă violențele nu s-au oprit aici. În timp ce era escortat către secția de poliție, bărbatul a scos din buzunar un power bank și a încercat din nou să lovească ofițerii.

Când polițiștii au încercat să-i confişte bricheta, acesta a apucat degetele unui agent și a încercat să i le îndoaie. De-a lungul scurtei călătorii spre secție, bărbatul a continuat să lovească repetat cu capul geamul din plexiglas al mașinii, rănindu-se la frunte.

Agresiune și răni la secția de poliție

Ajuns la secție, individul nu s-a liniștit. Potrivit raportului poliției, el s-a năpustit asupra unui agent, lovindu-l cu pumnul în față și apoi cu piciorul în genunchi. Polițistul a suferit leziuni care au necesitat patru zile de îngrijiri medicale.

Ulterior, în celula de detenție, bărbatul a căzut la pământ și s-a lovit din nou, izbindu-se cu capul de perete. A fost necesară intervenția paramedicilor de la serviciul de urgență 118, care i-au acordat îngrijiri la fața locului.

Proces sumar și lipsa măsurilor preventive

Românul a fost ulterior adus în fața instanței pentru un proces sumar, dispus de procurorul Davide Ercolani. Judecătoarea Adriana Cosenza a validat arestarea, dar nu a impus nicio măsură preventivă, în așteptarea unei posibile negocieri a pedepsei („patteggiamento”), ce urmează să aibă loc în zilele următoare.

Bărbatul este reprezentat de avocata Valentina Vulpinari. Autoritățile italiene au subliniat că, în pofida comportamentului violent, individul nu a provocat răni grave altor persoane, însă incidentul rămâne unul grav, având în vedere atacul direct asupra forțelor de ordine.

Cazul a stârnit reacții în comunitatea locală, fiind unul dintre episoadele care readuc în atenție problema persoanelor aflate sub influența alcoolului în spațiile publice. Pentru moment, românul rămâne în libertate, până la pronunțarea sentinței.

Arestarea sa a fost confirmată, dar fără impunerea de măsuri preventive, urmând ca instanța să stabilească, în zilele următoare, dacă și în ce măsură bărbatul își va ispăși pedeapsa pentru faptele sale.