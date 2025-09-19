€ 5.0695
Un român a aruncat de la balcon trei hoți: „Aș face-o din nou”

Autor: Alexandra Curtache
adam-dore-vBOoAWXGPbM-unsplash
 

Un român a surprins și a confruntat trei indivizi mascați care încercau să-i forțeze intrarea în locuință.

Liviu Apetrei, un tirist român de 38 de ani, stabilit în Colfrancui, provincia Treviso s-a luptat cu trei hoți care încercau să-i forțeze intrarea în locuință. Bărbatul a povestit că a găsit pe terasă trei persoane cu cagule, care încercau să stingă o lampă exterioară pentru a rămâne în întuneric, și că a ripostat imediat pentru a-și proteja soția și cele trei fiice.

Potrivit relatărilor sale, în jurul orei 22:00 a auzit zgomote venind de pe balcon, a ieșit să verifice și s-a trezit față în față cu cei trei intruși. A acționat pe loc: l-ar fi împins pe primul peste balustradă, iar pe ceilalți doi i-a îmbrâncit până au fost obligați să sară pentru a scăpa. Liviu spune că a făcut acest lucru fără să se gândească prea mult, pentru că în casă erau soția și copiii.

Detalii despre incident și urmărire

După altercație, cei trei au reușit să fugă cu o mașină de culoare închisă; martorii n-au reușit să noteze numărul de înmatriculare. Vecinii care au asistat la scena au alertat forțele de ordine, iar carabinierii au efectuat cercetări în zonă, dar nu au găsit imediat suspecții. Anchetele vizează și o posibilă legătură cu o serie de observații similare făcute în aceeași seară în localități apropiate.

În interviul acordat presei locale, Liviu a subliniat că a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și apăra familia și a recunoscut că s-a ales cu o vânătaie la nivelul toracelui în urma confruntării, dar că, în ciuda rănilor, a reușit să alunge intrușii.

„Nu mă consider un erou, am reacționat instinctiv pentru că am simțit că familia mea era în pericol. Sunt bun ca pâinea caldă, dar să nu te iei de familia mea”, declară el.

Liviu a mai spus că soția a rămas foarte afectată de experiență și că i-a cerut angajatorului său să-i înlocuiască turele nocturne, pentru a putea rămâne acasă cu familia.

„Soției mele i-am spus mereu: dacă intră hoții, întoarce-te pe partea cealaltă, sforăie, fă-te că dormi. Dar dcă ar fi fost o femeie sau o persoană în vârstă, mai bine ar fi stat liniștită decât să iasă la confruntare”, a spus el, explicând totodată că le recomandă membrilor familiei să nu se expună în astfel de situații.

Episoade similare semnalate în proximitate în aceeași seară au determinat autoritățile locale și vecinii să rămână în alertă, iar discuțiile despre limitele legitimei apărări au reapărut în comunitate. Primii martori care au văzut scena au lăudat curajul bărbatului, dar ancheta rămâne deschisă pentru a stabili exact modul în care s-au petrecut faptele și pentru a identifica suspecții.

