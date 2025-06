Un reporter a fost împușcat în frunte la protestele din Los Angeles / foto în articol

În timpul unui protest violent desfășurat duminică seara în Los Angeles, fotograful Toby Canham de la New York Post a fost împușcat în frunte cu un glonț de cauciuc tras de un ofițer al California Highway Patrol (CHP). Canham, în vârstă de 59 de ani, purta legitimația de presă și filma conflictul dintre poliție și protestatari de pe o platformă ridicată de lângă autostrada 101, când a fost împușcat de la aproximativ 90 de metri, potrivit New York Post.

Imaginile surprinse de el însuși arată momentul impactului, în care strigă că a fost împușcat în cap. În urma incidentului, Canham a fost transportat la spital cu dureri de gât și a suferit o vânătaie severă pe frunte. El a declarat că era singur în acea zonă, ceea ce l-a făcut o țintă ușoară, și că nu exista niciun motiv pentru ca ofițerul să tragă asupra lui.

Înainte de a fi împușcat, o grenadă explozivă a detonat aproape de el, perforându-i pantalonii cu șrapnel. Apoi a început să filmeze după ce un protestatar din apropiere a aruncat o sticlă cu lichid spre polițiști. La doar 20 de secunde după ce a început înregistrarea, a fost împușcat.

Incidentul a avut loc în contextul unor proteste declanșate de acțiunile ICE (Immigration and Customs Enforcement) împotriva migranților ilegali. Protestatarii au blocat autostrada principală din centrul Los Angeles-ului și au incendiat mașini autonome, într-o escaladare a violenței. Poliția a intervenit în forță pentru a dispersa mulțimea, care arunca obiecte spre forțele de ordine.

Reacțiile oficiale au fost limitate: CHP nu a comentat incidentul, LAPD a declarat că e nevoie de o investigație, iar birourile guvernatorului și primarului au evitat să ofere declarații. Între timp, guvernul federal a mobilizat trupe suplimentare, inclusiv 700 de pușcași marini, pentru a sprijini forțele deja prezente în oraș.

Reamintim că Lauren Tomasi, corespondentă a postului australian 9News, a fost implicată într-un incident violent în timpul protestelor din Los Angeles, fiind împușcată în picior cu un glonț de cauciuc tras de un polițist.

You take what you can get, and there's not much now but bitter jokes. The NY Post ran a gloating story about the Australian reporter who was shot by a cop with a rubber bullet, and invited their rabid fans to wax witty about it. A few hours later...https://t.co/4ABku7ZNAl pic.twitter.com/QmG32lEQK0