Momentul în care o reporteră e împușcată din greșeală în timpul protestelor din Los Angeles / video

Lauren Tomasi, corespondentă a postului australian 9News, a fost implicată într-un incident violent în timpul protestelor din Los Angeles, fiind împușcată în picior cu un glonț de cauciuc tras de un polițist. Jurnalista transmitea în direct din apropierea centrului de detenție metropolitan când a fost lovită imediat după ce încheiase o transmisiune live către Australia.

Deși a suferit dureri puternice, Tomasi nu a fost grav rănită și a reușit să se retragă împreună cu cameramanul într-un loc sigur. Cu puțin timp înainte, se aflase în mijlocul unei mulțimi de protestatari și fusese agresată verbal, în timp ce încerca să relateze în ciuda zgomotului produs de focuri de armă și grenade puternice. Ea a descris situația ca fiind extrem de tensionată și imprevizibilă.

9News a emis un comunicat în care a confirmat că echipa este în siguranță și a subliniat importanța activității jurnalistice în astfel de momente. „Acest incident reprezintă o amintire dureroasă a pericolelor cu care se pot confrunta jurnaliștii”, au transmis reprezentanții televiziunii, accentuând rolul esențial al presei în informarea publicului.

Senatoarea australiană Sarah Hanson-Young a criticat dur acțiunea forțelor de ordine americane și a cerut intervenția prim-ministrului Anthony Albanese în discuțiile cu președintele Donald Trump. „Este complet inacceptabil și trebuie denunțat”, a declarat aceasta, adăugând că libertatea presei este un pilon esențial al democrației.

U.S. Correspondent Lauren Tomasi has been caught in the crossfire as the LAPD fired rubber bullets at protesters in the heart of Los Angeles. #9News



LATEST: https://t.co/l5w7JxixxB pic.twitter.com/nvQ7m9TGLj