Haos în Los Angeles, după ce Trump a trimis Garda Națională: incendii și confruntări / Guvernatorul democrat acuză acțiuni ilegale / video

Poliția a efectuat mai multe arestări, după cel puțin 10 duminică și 29 în noaptea precedentă, au declarat ofițerii LAPD într-un briefing de presă, notează Reuters.

Trupele Gărzii Naționale au păzit clădirile guvernamentale federale, în timp ce poliția și protestatarii s-au confruntat în demonstrații separate legate de raidurile de imigrație din Los Angeles.

Poliția din Los Angeles a declarat mai multe adunări drept „adunări ilegale”, acuzând unii protestatari că au aruncat proiectile din beton, sticle și alte obiecte către forțele de ordine.

Imagini video au arătat mai multe mașini autonome Waymo (de la Alphabet) incendiate pe o stradă din centrul orașului, duminică seara. Ofițerii LAPD călare au încercat să controleze mulțimile.

Protestatarii au strigat „Rușine să vă fie!” către polițiști și, în unele cazuri, păreau să arunce obiecte, potrivit imaginilor video. Un grup a blocat Autostrada 101, o arteră principală din centrul orașului.

Grupuri de protestatari, mulți purtând steaguri mexicane și pancarte împotriva autorităților americane de imigrație, s-au adunat în diferite puncte din oraș. Filiala din Los Angeles a Partidului pentru Socialism și Eliberare a organizat discursuri în fața Primăriei pentru un miting în cursul după-amiezii.

Gavin Newsom îl acuză pe Trump de acțiuni ilegale

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a declarat că a cerut administrației Trump să retragă ordinul de a desfășura 2.000 de soldați ai Gărzii Naționale în comitatul Los Angeles, numind această acțiune ilegală.

Într-un interviu acordat postului MSNBC, Newsom a spus că intenționează să dea în judecată administrația pentru această desfășurare, adăugând că Trump „a creat condițiile” care au dus la proteste.

Newsom l-a acuzat pe Trump că încearcă să fabrice o criză și că încalcă suveranitatea statului California. „Acestea sunt faptele unui dictator, nu ale unui președinte,” a scris el într-o postare pe X.

Cu toate acestea, șeful poliției Jim McDonnell a declarat într-un briefing de presă duminică noaptea că protestele scapă de sub control.

Întrebat dacă este nevoie de Garda Națională, McDonnell a răspuns că poliția „nu va apela imediat la asta”, dar a adăugat: „Având în vedere violența din această seară, trebuie să facem o reevaluare.”

Într-o postare pe rețelele sociale, Trump l-a îndemnat pe McDonnell să acționeze.

„Ar trebui, chiar acum!!!” a adăugat Trump. „Nu lăsați acești golani să scape. Să facem America măreață din nou”, a mai zis Trump.

Casa Albă a respins caracterizarea făcută de Newsom, afirmând într-o declarație: „Toată lumea a văzut haosul, violența și lipsa de lege.”

Anterior, câțiva de membri ai Gărzii Naționale, împreună cu personalul Departamentului pentru Securitate Internă, au respins un grup de protestatari în fața unei clădiri federale din centrul Los Angelesului, potrivit unor imagini video.

Comandamentul Nord al SUA a declarat că 300 de membri ai Gărzii Naționale din California au fost desfășurați în trei locații din zona Los Angeles. Misiunea lor era limitată la protejarea personalului și a proprietății federale.

Într-o postare de duminică, Trump a numit protestatarii „insurgenți violenți” și a spus că le-a ordonat membrilor cabinetului să „ia toate măsurile necesare” pentru a opri ceea ce el a numit „revolte”.

Vorbind cu reporterii din New Jersey, el a amenințat cu violență împotriva protestatarilor care scuipă polițiști sau soldați ai Gărzii Naționale, spunând: „Dacă scuipă, noi lovim.”

„Dacă vedem pericol pentru țara noastră și cetățenii noștri, vom acționa foarte, foarte ferm în privința legii și ordinii,” a spus Trump.

FBI a oferit o recompensă de 50.000 de dolari pentru informații despre un suspect acuzat că a aruncat pietre către vehicule ale poliției în Paramount, rănind un ofițer federal.

În ciuda retoricii lui Trump legate de proteste, el nu a invocat Legea Insurecției (Insurrection Act), o lege din 1807 care permite președintelui să desfășoare armata pentru a suprima dezordini civile.

Întrebat duminică dacă intenționează să o facă, a răspuns: „Depinde dacă e sau nu o insurecție.”

Stare de alertă maximă

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a avertizat că Pentagonul este pregătit să mobilizeze trupe active „dacă violențele continuă” în Los Angeles, afirmând că pușcașii marini de la baza Camp Pendleton sunt în „alertă maximă.”

Comandamentul Nord al SUA a spus că aproximativ 500 de pușcași marini sunt pregătiți să fie desfășurați dacă li se va ordona.

Primarul Los Angelesului, Karen Bass, a dat vina pe administrația Trump pentru tensiunile create prin trimiterea Gărzii Naționale, dar a condamnat și protestatarii care au devenit violenți.

„Nu vreau ca oamenii să cadă pradă haosului, pe care cred că administrația îl creează complet inutil,” a declarat Bass într-o conferință de presă.

Vanessa Cárdenas, lidera grupului de advocacy pentru imigrație America’s Voice, a acuzat administrația Trump că „inventează un pretext pentru a abuza de putere și că forțează deliberat confruntări în jurul imigrației.”

Duminică, secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat în emisiunea „Face the Nation” de la CBS că Garda Națională va asigura protecție în jurul clădirilor pentru persoanele angajate în proteste pașnice și pentru forțele de ordine.

Trump a promis că va deporta un număr record de persoane aflate ilegal în țară și că va securiza ferm granița SUA-Mexic, stabilind ca obiectiv pentru ICE arestarea a cel puțin 3.000 de migranți pe zi.

Datele recensământului sugerează că o parte semnificativă a populației din Los Angeles, condus de democrați, este hispanică și născută în afara SUA.

Însă măsurile de aplicare a legii i-au afectat și pe unii rezidenți legali, inclusiv persoane cu rezidență permanentă, generând provocări legale.

Duminică, președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a criticat guvernul SUA pentru raidurile de imigrație și desfășurarea Gărzii Naționale.

„Nu suntem de acord cu această manieră de a aborda problema imigrației,” a spus Sheinbaum, care a căutat să mențină o relație pozitivă cu Trump, într-un eveniment public.

„Fenomenul nu va fi rezolvat cu raiduri sau violență. Va fi rezolvat prin dialog și o reformă comprehensivă”, a adăugat ea.

Justificarea lui Donald Trump

Trump și-a justificat desfășurarea Gărzii Naționale invocând o prevedere din Titlul 10 al Codului Statelor Unite privind Forțele Armate. Totuși, Titlul 10 mai stipulează că „ordinele în aceste scopuri trebuie să fie emise prin intermediul guvernatorilor statelor.”

Nu este clar dacă președintele are autoritatea legală de a desfășura Garda Națională fără acordul lui Newsom.

Titlul 10 permite desfășurarea Gărzii Naționale de către guvernul federal dacă există „o rebeliune sau pericol de rebeliune împotriva autorității guvernului Statelor Unite.”

Aceste trupe au voie să participe doar la activități limitate și nu pot îndeplini sarcini obișnuite de aplicare a legii.

Memorandumul lui Trump afirmă că trupele vor „proteja temporar personalul ICE și al altor agenții guvernamentale americane care îndeplinesc funcții federale, inclusiv aplicarea legii federale, și vor proteja proprietatea federală, în locațiile unde au loc sau e probabil să aibă loc proteste împotriva acestor funcții.”

????BREAKING: President Trump just announced on L.A. riots: "These are not protesters, they are troublemakers and insurrectionists. Remember, NO MASKS!" Send in the Marines! GITMO!



"Governor Gavin Newscum and “Mayor” Bass should apologize to the people of Los Angeles for the… pic.twitter.com/RezhTdkkGY — AJ Huber (@Huberton) June 9, 2025

The police don’t protect you from riots.



Your reservoirs are empty. Your hydrants have no water.



A 1300 square foot home costs $1.5 million and there’s a feces-infested homeless encampment 300 feet from your front door.



Los Angeles is a shithole.



pic.twitter.com/YnFLAi3dqT — Eric Matheny ????️ (@ericmmatheny) June 8, 2025

Scenes from New York and Los Angeles, your typical Democrat ran cities!



These are not "protestors" they are domestic terrorists! pic.twitter.com/MGNB1dnqo4 — Mike Engleman???????? (@RealHickory) June 8, 2025

