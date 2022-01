Un polițist a dat cu mașina peste două fetițe în București. Mircea Badea spune un adevăr de care toată lumea se ferește

În acest context, Mircea Badea a vorbit despre două tipologii: șoferul și pietonul român.

„Este foarte clar un lucru: oricât de fantasme ar avea românii în general, polițiștii... nu mai zic, ei sunt niște „meta-români”, adică deasupra cetățenilor obișnuiți, în România se conduce mizerabil. Acesta este adevărul. În România se conduce mizerabil, deși românul are fantasme de mare pilot, de mare șofer. Rămâne evidența faptului că șoferul român conduce prost în general. O arată toate statisticile corecte. Șoferul român este un șofer prost. Nu fiecare șofer din România este prost, dar când tragem linie, vedem că șoferul român conduce mizerabil”, a zis Mircea Badea.

Despre pietonul român în general

Realizatorul TV nu a spus că fetițele accidentate se încadrează în tipologia „pietonului care se aruncă pe trecerea de pietoni” pentru că acest lucru nu a fost stabilit de... „oamenii legii”, dar a zis că mulți români traversează pe ideea „este dreptul meu!”, de parcă dacă dă mașina peste tine și mori, mai contează al cui era dreptul.

„Mai există și o altă realitate: a omului care traversează pe trecerea de pietoni și care se prăbușește, pur și simplu, pe trecerea de pietoni, uneori chiar ostentativ și, de multe ori, sinucigaș, pe sistemul „este dreptul meu”, ca și când dacă mori cu dreptul tău în brațe este vreo minunăție sau dacă te schilodești cu dreptul tău în brațe este vreo minunăție. Nu știu dacă este cazul celor două fetițe care traversau pe trecerea de pietoni. Nu vreau să speculez în niciun fel. Ca șofer, dar și ca observator al traficului, am remarcat de foarte multe ori, felul absolut sinucigaș al modului în care unii traversează pe trecerea de pietoni. Se prăbușesc pur și simplu, chiar dacă, de exemplu, este întuneric și sunt îmbrăcați în negru. Dacă dă un TIR peste tine, nu mai ești așa șmecher. Vei spune: „e dreptul meu!” Ok, dar te vei simți mai bine când te ia cu fărașul de pe asfalt?”, a spus Mircea Badea la Antena 3, în emisiunea „În gura presei”.

Cât despre polițiști, Mircea Badea a zis că: „Cine se duce să interacționeze cu Poliția, ca și când ar interacționa cu Dumnezeu Tatăl, este foarte prost. După atâtea dovezi ale felului în care sunt polițiștii din România, dacă te mai duci la Miliție ca la biserică, ești prost. Nu ai nicio scuză”.

De asemenea, Mircea Badea a întrebat dacă „pe polițiști îi învață cineva să conduca mașina?”

Premierul Nicolae Ciucă a transmis condoleanţe familiei fetiţei care şi-a pierdut viaţa într-un accident rutier, joi, în Bucureşti şi a cerut ministrului de Interne să se asigure că ancheta privind stabilirea responsabilităţii se derulează rapid.



"Am aflat cu tristeţe despre tragicul accident rutier în care o fetiţă şi-a pierdut viaţa, astăzi, în Bucureşti, după ce a fost lovită de o maşină a Poliţiei. Sunt consternat de moartea violentă a copilei şi transmit condoleanţe familiei îndoliate. Am vorbit cu ministrul Sănătăţii şi am încredere că medicii vor face tot ce e necesar pentru îngrijirea, în cele mai bune condiţii, a celei de a doua fetiţe, despre care am primit asigurări că este în afara oricărui pericol. I-am cerut ministrului de Interne să se asigure că ancheta privind stabilirea responsabilităţii se derulează rapid. Cei care reprezintă o autoritate publică, mai ales când poartă uniformă, sunt primii datori să protejeze cetăţenii şi să se asigure de respectarea legii", a transmis Nicolae Ciucă într-o postare pe pagina de Facebook a Guvernului.

