Un peşte-lună cu o greutate record de 2 tone, descoperit de biologi

Un peşte-lună de dimensiuni impresionante a stârnit uimirea biologului marin Enrique Ostale, care l-a descoperit luna aceasta prins în plasele unui pescador, în largul coastelor localităţii spaniole Ceuta, cu ieşire la Marea Mediterană, relatează Agerpres, citând Reuters.



Exemplarul uriaş de peşte-lună (Mola mola), specie inclusă pe lista animalelor vulnerabile şi care nu este consumată în Europa, avea 3,2 metri lungime şi 2,9 metri lăţime, a declarat Enrique Ostale într-un interviu acordat joi. Exemplarul, pe care Ostale a fost chemat să îl evalueze, constituie un record pentru zona respectivă unde, datorită mareelor şi a tiparelor de migraţie ale acestei specii, astfel de descoperiri nu sunt rare.



"Am încercat să-l punem pe cântarul de 1.000 kg, dar era prea greu. L-ar fi stricat", a spus Ostale, care conduce Laboratorul de biologie marină al Universităţii din Sevilla, în enclava spaniolă Ceuta, pe coasta nordică a Africii.



"Pe baza corpolenţei sale şi comparat cu alte capturi, trebuie să fi cântărit în jur de 2 tone", a adăugat el.

Cum arată peștele-lună





Peştele a fost iniţial izolat într-o cameră subacvatică ataşată de ambarcaţiune înainte de a fi ridicat la bord cu ajutorul unei macarale, unde a fost ţinut câteva minute cât timp Ostale şi colegii săi biologi au efectuat măsurători, fotografii şi au prelevat probe de ADN.



Cu pielea de culoare gri închis, caneluri rotunjite în laterale şi capul de dimensiuni mari, cu aspect de animal preistoric, acest specimen era probabil un exemplar de Mola alexandrini, o subspecie de peşte-lună.



"Am fost uimit. Am citit despre astfel de exemplare... dar nu am crezut niciodată că într-o zi vom ajunge să atingem unul", a spus Ostale.



"Însă, a fost şi stresant - te afli pe o barcă, în mijlocul apei, o macara mişcă o greutate uriaşă, un animal viu... N-am putut să irosim niciun moment şi a trebuit să evităm accidentele", a precizat biologul.



Peştele a fost eliberat înapoi în apă în aceeaşi zi, pe 4 octombrie, spre uşurarea pescarilor şi a oamenilor de ştiinţă de la bord, care au privit apoi exemplarul dispărând în adâncurile de 700 de metri.