Un părinte revoltat de cazul de la școala din Pietriceaua (Prahova): Profesoara a dorit să minimalizeze conflictul. Mi se pare ignorată și marginalizată

Un părinte, care dorește să-și păstreze anonimalul, ne-a spus care este opinia sa în cazul profesoarei batjocorite de mai mulți elevi în timpul orei.

"Filmarea este făcută pe 16 martie și se poate vedea că data este scrisă și pe tablă. În acest timp, filmulețul a fost postat pe rețelele de socializare și a circulat prin sat. Eu consider că ambele directoare au știut de incident și nu au luat nicio măsură. Au făcut-o doar după ce filmarea a ajuns în presă. Adică de pe 16 martie, abia pe 6 aprilie au acționat...

Clasele cu incidentul sunt învățământ simultan: clasa a V-a cu clasa a VIII-a. Elevii din clasa a VII-a au intrat peste oră. Și nu cred că li s-au pus absențe decât abia acum când a luat amploare scandalul. S-a tot vorbit că vor fi sancționați cei trei elevi implicați, când, de fapt, ar trebui sancționați toți elevii care erau în clasă. Nu a venit niciunul la cancelarie să anunțe ce se întâmplă în clasă. Culmea e că, în acea clasă, o elevă este fiică de educatoare, una este fiică de învățătoare și una este soră de învățătoare. Măsurile nu s-au luat la timp, ci în ultimele două zile. De altfel, elevii care au fost implicați în scena scandaloasă sunt indisciplinați", ne-a dezvăluit un părinte revoltat de cele întâmplate.

Profesoară de la Şcoala din Pietriceaua (Prahova), batjocorită de mai mulți elevi! Femeia pare de-a dreptul blocată în fața acestui abuz al copiilor

Mai mult, spune părintele, sub protecția anonimatului, că elevii ar fi „încurajați” să o jignească pe profesoară. "Doamna profesoară are hârtie că e aptă să lucreze la școală. În scena scandaloasă au fost implicați elevii din clasa a VIII-a și cei din clasa a VII-a. Profesoara spune că nu s-a întâmplat nimic grav. Bănuiesc că ea ar fi dorit să minimalizeze conflictul. Ea este o persoană foarte inteligentă. Mi se pare că profesoara este ignorată și marginalizată în școală. Cu toate acestea este titulară pe post și are gradul didactic I", ne-a mai spus părintele.

Reamintim că în imaginile publicate în presa locală se vede cum mai mulți elevi mimează scene intime cu profesoara lor de engleză. Pe video se observă atitudinea aparent nepăsătoare a profesoarei însă femeia se comportă astfel fiind total depășită de situație și încercând să îi liniștească pe elevi, fără să riposteze.

Chiar dacă profesoară pare să zâmbească, evident că nu se pune problema acordului acesteia în fața abuzurilor incredibile, ci este, mai degrabă, o formă de autoprotecție emoțională.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News