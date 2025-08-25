Data publicării:

Un nou scandal sexual în politică? Autoritățile nu au dispus măsuri preventive pentru Sebastian Popescu

Autor: Ioana Dinu | Categorie: Stiri
Sebastian Popescu
Sebastian Popescu

Un nou scandal lovește scena politică.

Sebastian Popescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, este acuzat că ar fi încercat să recruteze un băiat de 15 ani. Potrivit informațiilor publicate de Justițiarul din Berceni, acesta i-ar fi propus adolescentului să întrețină relații sexuale și i-ar fi trimis fotografii cu organele sale genitale.

Cazul a fost făcut public prin intermediul platformei Justițiarul de Berceni. Activistul Alexandru Constandachi a spus că Sebastian Popescu ştia clar că băiatul este minor, deoarece chiar îl întrebase câţi ani are.

„Un băiat de 15 ani din Ialomița m-a contactat cu privire la faptul că Sebastian Popescu a început să îi dea mesaje pe Instagram, mesaje unde îi făcea propuneri sexuale. Unde i-a trimis materiale pornografice și unde îi cerea să se întâlnească cu acesta. Așa, că am verificat, într-adevăr era contul lui. Era activ din 2019”, a explicat activistul Alexandru Constandachi.

Autoritățile nu au dispus măsuri preventive pentru Sebastian Popescu, în urma audierilor. Polițiștii continuă verificările în acest caz.

Sebastian Popescu a intrat pentru prima dată în cursa pentru Cotroceni în anul 2019. Rezultatul obținut atunci a fost modest, însă acest lucru nu l-a împiedicat să revină și la scrutinurile următoare.

El s-a înscris și în alegerile prezidențiale din 2024, care au fost ulterior anulate, și a obținut un rezultat sub 3%, procent insuficient pentru a-i fi restituite fondurile investite în campania electorală.

În plus, Popescu a fost și al doilea candidat care, în 2024, a depus la Curtea Constituțională o cerere de anulare a primului tur al alegerilor prezidențiale. Judecătorii CCR au respins însă solicitarea sa, considerând-o nefondată.

Youtube video image

