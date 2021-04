Record: Un nou miliardar la fiecare 17 ore, în 2021

Conform The Guardian, sondajul anual Forbes a dezvăluit un număr record de 2.755 miliardari. Cei mai bogați oameni au planetei s-au îmbogățit în timpul pandemiei Covid-19 care a pus în pericol veniturile și viața a sute de milioane de oameni.

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, rămâne cel mai bogat om de pe Terra pentru al patrulea an la rând, după ce a ajung la 177 miliarde dolari, de la 113 miliarde dolari acum un an. CEO-ul Tesla, Elon Musk, revine pe locul al doilea, cu 151 miliarde dolari, de la „doar” 24,6 miliarde dolari acum un an. În timp ce Donald Trump a picat aproape 300 de poziții, până pe locul 1.299, în timp ce Kim Kardashian tocmai s-a alăturat clubului.