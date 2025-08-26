Un medic dezvăluie vârsta la care exercițiile cardio nu te mai ajută. Ce ar trebui să faci în schimb

Exercițiile cardio, eficiente la orice vârstă, nu mai sunt suficiente după 40 de ani, susține medicul Darshan Shah. Într-un episod al podcastului The Doctor's Kitchen, dr. Darshan Shah a discutat cu doctorul Rupy Aujla despre cum să combini diferitele tipuri de antrenamente pentru a rămâne sănătos și plin de energie.

Doctorul Darshan Shah atrage atenția că, deși exercițiile cardio rămân utile și populare mai ales în rândul femeilor, după 40 de ani este esențial să se acorde atenție antrenamentelor de forță și rezistență. La această vârstă, corpul începe să piardă masă musculară și densitate osoasă, iar metabolismul încetinește, ceea ce face menținerea forței musculare deosebit de importantă, mai ales pentru femei.

„Trebuie să adaugi antrenamente de forță în rutina ta după 40 de ani. Am observat că mulți dintre pacienții mei sunt foarte concentrați pe cardio și mai puțin pe antrenamentul de forță”, a spus dr. Darshan Shah.

„Nu spun că exercițiul cardio este rău, dar dacă urmezi o rutină bazată în principal pe exerciții cardiovasculare – ceea ce fac majoritatea pacienților mei, în special femeile, ele se concentrează foarte mult pe cardio – cred că trebuie să reduci cardio la jumătate și să faci cealaltă jumătate antrenament de forță”, a mai spus medicul.

Dr. Darshan Shah a explicat că după 40 de ani masa musculară scade natural, iar pentru a evita pierderea acesteia este esențial să faci antrenamente de forță, altfel mușchii se degradează rapid, iar oamenii devin slăbiți odată cu înaintarea în vârstă.

„Este foarte important pentru că știm cu toții că masa musculară tinde să scadă după 40 de ani. Este necesar să acumulezi o cantitate mare de masă musculară pentru a avea mușchi în rezervă. Dar dacă nu îi folosești, cu siguranță îi pierzi după 40 de ani. Suntem programați genetic să degradăm mușchii mult mai repede, și de aceea mulți oameni ajung vârstnici slăbiți, pentru că pur și simplu nu își folosesc mușchii. De aceea antrenamentul de forță este esențial”, a spus dr. Darshan Shah la podcastul The Doctor's Kitchen.

De ce să faci exerciții de forță

Accelerarea metabolismului

Mușchii consumă mai multă energie decât grăsimea, chiar și în repaus. Asta înseamnă că un corp mai musculos arde mai multe calorii, ceea ce ajută la controlul greutății.

Îmbunătățirea sănătății oaselor

Ridicarea de greutăți și exercițiile de rezistență cresc densitatea osoasă și reduc riscul de osteoporoză și fracturi pe termen lung.

Protecția articulațiilor

Mușchii mai puternici susțin articulațiile și reduc riscul de accidentări și durerile articulare.

Îmbunătățirea posturii și echilibrului

Antrenamentele de forță întăresc mușchii spatelui, abdomenului și picioarelor, ceea ce ajută la menținerea unei posturi corecte și la prevenirea căzăturilor.

Beneficii pentru sănătatea metabolică și cardiovasculară

Exercițiile de forță ajută la reglarea glicemiei și a tensiunii arteriale, ceea ce scade riscul de diabet și boli de inimă.

Creșterea încrederii și a stării de bine

Pe lângă efectele fizice, antrenamentele de forță eliberează endorfine, reduc stresul și te fac să te simți mai energic și mai sigur pe tine.

