Un jurnalist grec, uimit de cum a fost tratat într-un spital din România. "M-am gândit imediat la Grecia"

Un jurnalist grec a povestit cum a fost tratat într-un spital din România și de ce a fost surprins de atitudinea medicilor de la noi.

Un jurnalist grec care a ajuns să fie tratat într-un spital din București a plecat uluit de cum a fost îngrijit și de timpii mici de așteptare. El a împărtășit imediat experiența cu fanii săi online. "De ce în 'săraca' Românie se poate, dar la noi, în 'Grecia europeană', nu?", se întreabă el.

Jurnalistul grec Giorgos Ioannis Sfakianakis a împărtășit pe Facebook experiența sa dintr-un spital românesc, comparând-o cu situația din Grecia. Sfakianakis a povestit că, în urmă cu ceva timp, a mers la camera de urgențe a Spitalului Colțea din București, unde a fost surprins să fie singurul pacient.

"De ce în "săraca" Românie se poate, dar în Grecia nu?"

„Am intrat și... eram singurul pacient. M-au examinat prompt, cu respect și demnitate”, a scris jurnalistul, subliniind că experiența l-a determinat să facă o comparație imediată cu Grecia.

El a continuat: „M-am gândit imediat la Grecia. Unde, la camera de urgență, aștepți peste 4 ore să fii consultat de un medic, din cauza lipsei de personal. Unde coridoarele sunt pline de oameni care suferă, dar trebuie să aibă răbdare. Unde ESY a devenit un test de supraviețuire. Și mă întreb: De ce în România poți merge la spital și te simți ca un om, în timp ce în Grecia te simți ca un număr pe o motocicletă stricată? De ce în "săraca" România se organizează un sistem de sănătate care funcționează, în timp ce noi, "Grecia europeană", ne scufundăm în incompetență și indiferență?”, mai scrie el.

Vezi continuarea articolului pentru a afla tot ce a spus jurnalistul grec despre România pe Știri Diaspora.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News