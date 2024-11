Un jurnalist este ucis o dată la fiecare patru zile. Majoritatea cazurilor rămân nepedepsite — raport UNESCO

"În 2022 şi 2023, un jurnalist a fost ucis la fiecare patru zile, pur şi simplu pentru că şi-a făcut munca esenţială de a căuta adevărul. În majoritatea cazurilor, nimeni nu va fi niciodată responsabil pentru aceste crime", a declarat directoarea generală a UNESCO, Audrey Azoulay, citată în raportul "Journalists at the frontlines of crises and emergencies".