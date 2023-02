Un fotbalist norvegian din Turcia a fost prins de cutremur la etajul 15: Credeam că voi muri. M-am târât pe podea

”Sunt încă în stare de șoc. Nu pot descrie în cuvinte cât de speriat am fost pe 6 februarie, când cutremurul a lovit Adana. Dormeam la ultimul nivel al unui bloc de 15 etaje. La un moment dat, eram convins că voi muri.

M-am târât pe podea pentru a coborî, eram sigur că podeaua se va prăbuși sub mine. Încă nu îmi vine să cred că blocul a rămas în picioare. Se mișca atât de rapid, părea că sunt pe o barcă în timpul unei furtuni puternice pe mare.

Când am reușit să ies din clădire, am văzut mulți oameni care ieșeau din locuințe. Erau terifiați. Am fost foarte, foarte norocos.

Din fericire, eram singur în apartament, logodnica mea nu era acolo. Sunt foarte fericit că nu a fost nevoită să trăiască ce am trăit eu. Primul gând pe care l-am avut atunci când am știut că sunt în siguranță a fost că vreau să pot fi alături de familia mea, la 1600 de kilometri distanță”, a scris Fredrik Gulbrandsen într-o postare pe Instagram.

Turcii au suspendat competiţiile sportive timp de o săptămână, dar Gulbrandsen critică decizia.

”Au decis să amâne meciurile doar cu o săptămână. O săptămână! Nu îmi pot imagina cum putem juca fotbal în timp ce atât de mulți oameni luptă pentru viețile lor. Încă am viziuni din acea noapte. Sunt cel puțin traumatizat!”, a mai spus Gulbrandsen.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Fredrik Gulbrandsen (@fredgulbrandsen)

Gulbrandsen nu e singurul fotbalist care a reuşit să scape ca prin urechile acului

Burak Öksüz, 27 de ani, stoper la Hatayaspor, a fost surprins de cutremurul de dimineață acasă, în aceeași clădire. Era cu mama lui. În câteva secunde, s-a trezit jos, într-o grămadă de bucăți de beton. A avut noroc. Și-a salvat părintele și au ieșit împreună din capcana blocului prăbușit. El este însă puternic afectat psihic. La câteva ore după seism, a fost văzut mergând singur pe stradă, în picioarele goale.

Rúben Ribeiro, 35 de ani, mijlocaș, s-a speriat foarte tare când a început să se miște casa cu el. Portughezul, singur în Turcia, nu a mai pierdut nicio clipă. A sărit de la geam. Era la etajul 1 și a aterizat bine. Nu s-a accidentat, scrie GSP.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News