Un expert american avertizează că titanii tech Musk și Thiel își doresc dominația globală: "Pot avea controlul total asupra vieții noastre"

O reputată cercetătoare americană avertizează că marii lideri ai industriei tehnologice, precum Elon Musk sau Peter Thiel, urmăresc un obiectiv mai ambițios decât simpla acumulare de avere: controlul global. Potrivit acesteia, democrația și protecțiile sociale ar putea fi treptat înlocuite de un sistem în care corporațiile și miliardarii dețin întreaga putere, în timp ce populația devine din ce în ce mai sedată și dependentă de tehnologie.

Într-un interviu acordat publicației Der Standard, expertul Navidi subliniază că viziunea liderilor tech nu mai are legătură cu binele colectiv, ci cu supraviețuirea și prosperitatea lor personală. „Fiecare dintre acești miliardari deține un buncăr și planuri de evacuare în caz de urgență. Elon Musk nu vrea doar să se salveze pe el și pe cei 100.000 de copii ai săi imaginari, ci visează și la colonizarea planetei Marte, chiar dacă condițiile de acolo nu permit viața”, explică Navidi.

Potrivit acesteia, proiectele futuriste precum „Golden Dome” pentru apărarea Americii sau centralele nucleare pe Lună nu sunt altceva decât mecanisme de deturnare a banilor, menite să sporească averea miliardarilor și puterea corporațiilor, fără beneficii reale pentru populație.

O societate sedată și ușor de manipulat

Navidi avertizează că populația globală a fost gradual „dumbed down”, adică diminuată intelectual, prin cultura reality-TV, social media și trivializarea știrilor.

„Avem cel mai mare consum de droguri și medicamente psihotrope din lume. Oamenii nu mai reacționează, sunt sedati și dependenți de sistem”, spune expertul. Aceasta atrage atenția că situația economică precară a multora, lipsa rezervelor financiare și creșterea prețurilor vor amplifica efectele negative asupra societății, inclusiv creșterea șomajului și a ratei persoanelor fără adăpost.

Controlul datelor și supravegherea absolută



Navidi subliniază și pericolul concentrării datelor în mâinile câtorva corporații:

„Elon Musk a colectat date guvernamentale prin Dogecoin, iar Peter Thiel influențează Palantir, un software care centralizează datele agențiilor de stat. Astfel, nu doar guvernul, ci și aceste companii pot avea control absolut asupra vieților noastre”.

Expertul avertizează că această concentrare a puterii, combinată cu eliminarea protecțiilor sociale și a reglementărilor de muncă și mediu, creează premisa unui stat de supraveghere în care populația devine vulnerabilă, iar tehnologia servește interesele elitei, nu binele comun.

Navidi crede că, indiferent de ce se întâmplă politic în SUA, titanilor tech li se pregătește o influență tot mai mare.

„Chiar dacă Trump va părăsi Casa Albă, nu ne vom elibera ușor de miliardarii din tehnologie, pentru că ei controlează viețile noastre cotidiene, toate datele și resursele noastre digitale.”

