Un elev de 14 ani a susţinut Olimpiada Naţională de Informatică de pe patul de spital

Data actualizării: 17:44 23 Mar 2026 | Data publicării: 17:43 23 Mar 2026

Autor: Alexandra Curtache

medalii Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm

Un elev de 14 ani din Târgu Jiu a demonstrat că ambiția poate depăși orice obstacol, susținând Olimpiada Națională de Informatică direct de pe patul de spital, la doar două zile după o intervenție chirurgicală de urgență.

Un pacient minor al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu a susţinut, luni, Olimpiada Naţională de Informatică de pe patul de spital.

Darius Andrei Tănăsoiu are 14 ani şi este elev al Colegiului Naţional "Spiru Haret" din Târgu Jiu, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a spitalului.

El s-a calificat la Olimpiada Naţională de Informatică şi trebuia ca duminică să plece spre Baia Mare, unde a avut loc etapa naţională.

Sâmbătă dimineaţă, băiatul a fost supus de urgenţă unei intervenţii chirurgicale şi nu a mai putut pleca.

Olimpiada, susținută din salonul de spital

Darius se află internat în Secţia Chirurgie Generală I a SJU Târgu Jiu, potrivit purtătorului de cuvânt al unităţii medicale, Mihaela Ţicleanu.

„Prin determinarea sa şi pasiunea de care dă mereu dovadă, Darius a reuşit să facă imposibilul posibil, aşa că, în dimineaţa zilei de astăzi, alături de o comisie de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, care l-a supravegheat, Darius a susţinut etapa naţională a acestei olimpiade chiar din salonul unde este internat.

Efortul acestui copil, care nu are decât 14 ani, merită respectul întregii comunităţi şi arată că adevăraţii campioni nu sunt doar cei care câştigă medalii, ci, mai ales, aceia care au curajul să meargă mai departe atunci când cel mai la îndemână ar fi fost să renunţe", a declarat Mihaela Ţicleanu.

„Mi-a fost greu, dar a trebuit să particip”

Pentru Darius, participarea la olimpiadă a fost o miză importantă. Este a treia sa prezenţă la o etapă naţională, unde a obţinut anterior o menţiune şi locul al II-lea, în clasa a V-a.

„Este a trei participare la o olimpiadă naţională. Am luat şi menţiune şi locul II în clasa a V-a. Anul acesta sper la o medalie de argint sau de bronz. Mi-a fost cam greu, dar a trebuit să particip, pentru că de aceea am muncit. Este materia mea preferată informatica. Îmi doresc să particip la mai multe olimpiade şi concursuri şi să am rezultate mai bune", a declarat Darius Andrei Tănăsoiu.

