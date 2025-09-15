Un copil de 4 ani a fost salvat de un polițist prin manevre de resuscitare

Un polițist din Caracal, aflat în timpul liber, a reușit să salveze viața unui copil de patru ani.

Un copil de patru ani a scăpat ca prin minune de la moarte într-un parc din Caracal, după ce un polițist aflat în timpul liber i-a salvat viața aplicându-i manevre de resuscitare, potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Olt.

Ajutorul de șef de post din comuna Vlădila a acordat copilului primul ajutor până când acesta a început să respire din nou, moment în care a fost preluat de echipajul medical sosit la fața locului.

Dovadă de curaj și spirit civic

"În acest weekend, aflat în timpul liber împreună cu soția și copilul său, în parcul 'Constantin Poroineanu' din municipiul Caracal, Claudiu a dat dovadă de curaj și spirit civic, salvând viața unui copil de aproximativ patru ani. Observând un grup de persoane strânse în jurul micuțului, care era învinețit la față și nu mai respira, colegul nostru a intervenit imediat. L-a așezat pe spate, i-a eliberat căile respiratorii, i-a aplicat insuflații și masaj cardiac, până când copilul și-a revenit. Ulterior, echipajul medical sosit la fața locului l-a preluat pentru îngrijiri de specialitate", a transmis purtătorul de cuvânt al IPJ Olt.

Reprezentanții IPJ subliniază că rapiditatea intervenției și cunoștințele de prim ajutor ale polițistului au fost decisive pentru salvarea copilului. Autoritățile precizează că micuțul nu suferise niciun accident înainte de a ajunge în stare de inconștiență.

În județul Olt, sute de polițiști au participat în ultimii ani la cursuri de prim ajutor de urgență, organizate de echipele SMURD din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, pregătindu-i pentru situații critice precum cea din Caracal, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Tragedie în Galați: Un polițist de 20 de ani a lovit o căruță, o persoană a murit, iar trei sunt grav rănite

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News