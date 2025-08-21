Un bărbat revenit în concediu în România a mâncat până și-a rupt esofagul. Mărturiile medicului, după intervenția de urgență

Poftind la toate mâncărurile tradiționale românești, un bărbat a ajuns de urgență la spital după ce a depășit limita suportată de organismul uman.

Un bărbat de aproximativ 40 de ani a ajuns în stare critică la Spitalul Județean de Urgență din Galați, după ce inițial fusese diagnosticat cu infarct de o altă unitate spitalicească. Echipa medicală de la secția de Cardiologie a realizat, însă, că adevărata problemă era mult mai gravă și ținea de alt domeniu medical: o ruptură a esofagului, declanșată de o simplă vărsătură puternică, cunoscută sub numele de sindrom Boerhaave.

Constantin Truș, medic primar Chirurgie Generală, care a intervenit de urgență în acest caz, a povestit toată întâmplarea: „Am fost chemat rapid și nu înțelegeam de ce sunt chemat de colegii de la chirurgie toracică, dar cum am ajuns, mi-au arătat rezultatele imagistice… esofagul era rupt. Sindrom Boerhave?, am întrebat cu jumătate de gură. Da!, a confirmat medicul radiolog. Analizele de sânge arătau o septicemie gravă, deja instalată și care mai avea nevoie de doar câteva ore pentru a provoca o cascadă monstruoasă de efecte care ar fi dus la insuficiență multiplă de organe… adică la deces”, a punctat medicul.

Cum s-a întâmplat totul

După intervenția chirurgicală, o rudă a pacientului, vizibil îngrijorată, l-a întrebat pe medic dacă pacientul este în regulă. „Operația a reușit, dar a venit foarte târziu, cu septicemie avansată. Voi putea să vă dau un răspuns clar după 24 de ore, în funcție de reacția organismului”, i-a transmis medicul, la care aparținătoarea a răspuns: „Păi așa se întâmplă când e omul pofticios… s-a lăcomit și uite ce a pățit! A venit acasă, în concediu. Îi era dor de mâncarea de acasă și i-am făcut de toate, masa plină, să se bucure și el, ca omul. Na, l-ați văzut, e mare, voinic, a mâncat mult… a băut la fel… s-a dus să se culce.

După o oră am auzit zgomote puternice din dormitor, era căzut din pat si se ținea de piept. A făcut infarct… la nici 40 de ani, săracul. Ditamai omul, muncitor, sănătos...”, a adăugat ruda pacientului.

Medicul a informat-o că pacientul nu a suferit un infarct, ci că problemele au apărut din cauza faptului că a mâncat și a băut peste limita suportată de organism. Reflexul de vomă s-a declanșat, însă acesta s-a abținut, probabil pentru a nu vomita în pat. Presiunea vărsăturii a fost atât de mare încât i-a provocat ruptura esofagului, iar conținutul ajuns în spațiul dintre organe a declanșat o infecție.

Ruda a răsuflat ușurată când a aflat că nu a fost infarct: „Nu a fost infarct? Slavă Domnului, chiar mă gândeam că e prea tânăr și sănătos pentru asta!”, fără să realizeze că adevărata gravitate a situației era poate la fel de serioasă sau chiar mai gravă decât un infarct.

Sfatul medicului

Deși medicul nu a putut oferi un prognostic clar imediat după intervenție, a doua zi starea pacientului s-a ameliorat vizibil, septicemia intrând în retragere. Medicul i-a povestit pacientului în detaliu ce se întâmplase, acordându-i timp să realizeze cât de mare i-a fost, în final, norocul. La externare, conversația a devenit o lecție de viață: „Măsură în toate”, precum spun latinii, a conchis medicul întâmplarea, pe pagina sa de Facebook.

