Un bărbat de 89 de ani și-a găsit sfârșitul din cauza unei creme de corp

Un bărbat de 89 de ani a murit după ce hainele sale, pe care se aflau urme de cremă hidratantă, s-au aprins de la flacăra unui șemineu pe gaz, relatează The Independent.

Familia victimei avertizează acum asupra pericolelor pe care le pot prezenta emolienții, produse extrem de inflamabile. Aproximativ 50 de persoane au murit în ultimii cinci ani după ce hainele pe care rămăseseră urme de cremă au luat foc, în Anglia.

Cum s-a întâmplat totul

Incidentul s-a produs în locuința bărbatului, dimineața devreme, când a aprins șemineul pe gaz. O scânteie i-a aprins hainele , dar el nu și-a dat seama imediat. Flăcările s-au extins după ce s-a așezat pe canapea, și, deși a încercat să se ridice, nu a reușit să stingă focul și a căzut la podea, unde a murit din cauza arsurilor grave.

Raportul medicului legist arată că urmele de cremă emolientă de pe haine au favorizat aprinderea și au accelerat răspândirea flăcărilor.

Ce pericole ascund cremele hidratante

Medicul legist a emis un avertisment public privind riscurile acestor produse, precizând că nici spălarea hainelor nu elimină pericolul. Ea a subliniat că, în ciuda eforturilor pompierilor de a informa cadrele medicale și alte categorii de personal din comunitate, pericolul nu este pe deplin conștientizat de medici de familie, asistente și alți profesioniști.

Familia victimei a atras atenția asupra lipsei de informare. Nepoata bărbatului a declarat că nu își imagina că o simplă cremă pentru picioare ar putea fi atât de periculoasă. Produsele folosite pentru afecțiuni ale pielii se impregnează ușor în haine și devin un risc de incendiu. Ea a îndemnat oamenii să se asigure că cei dragi știu cum să se protejeze, pentru a nu trece prin aceeași traumă.

Cauza morții a fost consemnată drept „moarte accidentală prin arsuri severe”.

În raportul său, medicul legist a subliniat necesitatea unei comunicări mai eficiente către partenerii și factorii de decizie implicați în prescrierea sau recomandarea acestor produse, precum și către cei care au grijă de pacienți în comunitate, pentru a fi conștienți de riscurile folosirii emolienților în apropierea surselor de foc sau de căldură.

