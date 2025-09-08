Un bărbat de 47 de ani, prins în plasa SRI. Acesta e acuzat că a vândut secrete de stat

România se află în centrul unui scandal major de securitate națională, după ce un bărbat de 47 de ani, cu un trecut în serviciile de informații ale Republicii Moldova, a fost reținut astăzi sub acuzația de trădare prin transmitere de informații secrete de stat. Operațiunea, coordonată de DIICOT și Serviciul Român de Informații, a implicat cooperarea mai multor state din regiune și a scos la iveală conexiuni directe cu serviciile secrete ale Belarusului.

Update 18:48: „Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, în cooperare cu partenerii săi internaționali, desfășoară acțiuni continue de prevenire și investigare a riscurilor de securitate care amenință interesele și securitatea regională.

În acest context, în urma acțiunilor specifice derulate de către Serviciul Român de Informații, și în cooperare cu instituții partenere din Cehia, Polonia, Ungaria și Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, la 8 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, fost ofițer de rang înalt in cadrul SIS, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată.

SIS reafirmă angajamentul său de a monitoriza atent riscurile la adresa securității naționale și de a acționa constant, împreună cu partenerii săi, pentru protecția securității naționale și regionale”, transmite SIS Moldova.

Știrea inițială

Potrivit comunicatului Serviciului Român de Informații, dosarul a fost construit printr-o muncă îndelungată și prin colaborare transnațională. „În urma acțiunilor specifice derulate de Serviciul Român de Informații, în cooperare și coordonare cu instituții partenere în format transnațional, la data de 08 septembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au pus în aplicare mandatul de aducere pentru un suspect în vârstă de 47 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de trădare prin transmitere de informații secrete de stat, în formă continuată”, potrivit SRI.

SRI arată că investigația a fost una complexă, fiind derulată cu sprijinul serviciilor de informații din Cehia, Polonia și Ungaria, iar în etapa finală a intervenit și serviciul de informații din Republica Moldova.

Comunicatul DIICOT oferă, însă, detalii mult mai concrete despre natura acuzațiilor. Procurorii precizează că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul (fost ofițer cu funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova) ar fi furnizat date clasificate către reprezentanți ai unei puteri străine. „Din probatoriul administrat a reieșit faptul că, începând cu anul 2024 și până în prezent, suspectul, care a deținut anterior funcții de conducere în cadrul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, a fost angrenat în activități de divulgare neautorizată a unor informații secrete de stat, către reprezentanți ai unei puteri străine, respectiv ofițeri din cadrul Comitetului Securității de Stat – KGB al Republicii Belarus, în condiții de natură să pună în pericol securitatea națională a României”, potrivit DIICOT.

Mai mult, anchetatorii au descoperit că între anii 2024 și 2025 au avut loc două întâlniri suspecte, ambele în Budapesta, între bărbatul vizat și ofițeri ai KGB-ului belarus. Se presupune că aceste întrevederi au avut drept scop atât transmiterea de instrucțiuni, cât și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate. Elementul financiar, combinat cu caracterul repetitiv al acțiunilor, accentuează gravitatea situației și relevă un tipar clasic de racolare și utilizare a unei surse din interiorul sistemului de informații.

Investigația s-a desfășurat sub egida EUROJUST și a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații și al procurorilor din România, Ungaria, Cehia și Republica Moldova.

