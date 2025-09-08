SRI, operațiune combinată cu parteneri NATO. Chirieac explică mizele acțiunii care a dus la prinderea unui fost oficial acuzat de trădare

Un bărbat de 47 de ani, cu un trecut în serviciile de informații ale Republicii Moldova, a fost reținut în România sub acuzația de trădare pentru transmiterea de informații secrete. Operațiunea, coordonată de DIICOT și SRI, cu sprijin internațional, a dezvăluit legături cu serviciile secrete ale Belarusului.

În contextul acestui scandal de securitate, Bogdan Chirieac a avertizat că Republica Moldova este ținta unui război hibrid orchestrat de Rusia, care ar putea încerca să preia controlul. De asemenea, Analistul politic a subliniat pericolul ca Moldova să devină un bastion rusesc, ceea ce ar vulnerabiliza securitatea regională.

„Cred că semnalul este pentru cei din Republica Moldova care colaborează cu rușii, mai ales că Republica Moldova este ținutul unui război hibrid fără precedent. Rusia vrea să pună mâna pe Republica Moldova pe 28 septembrie, eventual fără să tragă un glonț. Deci suntem într-un mare pericol cu toții, în primul rând cetățenii din Republica Moldova, că nu ai ce să deduci la mocirlă, la noroi, la mizerie și la sânge... Drumul către Europa este adevăratul drum.



Pe de altă parte, pentru România ar fi o problemă să avem din nou rușii pe conturul frontierei cu Republica Moldova, fiindcă rușii nu vor sta. Dacă pun mâna pe Republica Moldova, vor face tot ce le stă în putință să facă din Republica Moldova un bastion din care să atace România, care este la îndemână și este și vulnerabilă, din punctul ăsta de vedere.



Cred că această operațiune combinată a țărilor NATO este menită să mai liniștească pe „conservele” și spionii ruși care sunt în Republica Moldova", a spus Bogdan Chirieac.

Rusia va sabota aderarea Republicii Moldova la UE

Bogdan Chirieac a explicat că Rusia va încerca să saboteze aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dar acest lucru nu va împiedica procesul. Analistul politic a subliniat că experiența țărilor baltice, care au reușit integrarea în UE în ciuda populației ruse numeroase, arată că și Republica Moldova poate reuși.

„O să spuneți: „Noi, în România, nu avem așa ceva”. Păi nu avem, fiindcă în România nu avem o treime din populație formată din rusofoni. Cei 50 de ani de sovietizare intensivă a Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești au avut consecințe și vor avea consecințe multă vreme de aici încolo. De altfel, și aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană va fi sabotată de Rusia. Cât se va putea va fi sabotată, dar asta nu înseamnă că nu reușim. Țările baltice au experiență foarte utilă în acest sens, mai ales că țările baltice aveau și au o populație rusă semnificativă între cetățenii lor.



La vremea respectivă, când s-au rupt de URSS, nu au avut drepturi, li s-au încălcat drepturile, nu au avut drept la cetățenie, fiindcă erau aduși cum au fost aduși în Republica Moldova, au fost transferuri de populație, dar dacă au reușit țările baltice, o să reușim și noi cu Republica Moldova”, a spus Bogdan Chirieac la România TV.

