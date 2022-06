Un avion militar, prăbușit în SUA. "La bordul aeronavei nu se aflau materiale nucleare" - Video

O avion militar s-a prăbuşit miercuri în sudul Californiei, a declarat un purtător de cuvânt al marinei americane, relatează Agerpres, citând AFP. Nu au fost furnizate detalii cu privire la posibile victime ale accidentului, dar armata a negat informaţiile conform cărora aeronava transporta substanţe radioactive atunci când s-a prăbuşit în apropiere de Glamis, la 35 km de graniţa cu Mexicul.

Echipe de intervenţie militare şi civile sunt la faţa locului. Contrar zvonurilor de pe reţelele de socializare, la bordul aeronavei nu se aflau materiale nucleare, a precizat purtătorul de cuvânt.



O bază aeriană marină se află în apropiere de locul accidentului, în Yuma, Arizona, şi deţine o serie de aeronave MV-22 Osprey cu decolare verticală.



Armata americană a suferit deja mai multe accidente care au implicat acest model de aeronavă, între care unul în care au fost ucise patru persoane în martie, în Norvegia, în cursul unui exerciţiu NATO.

We are on site here in Glamis, CA where the military confirms an aircraft has gone down. Details coming slowly but we’ve been told, contrary to initial reports there, was NOT nuclear material on board…that said first responders including a truck that says “hazmat” just arrived pic.twitter.com/ksx1y4EaU1