Ultimele detalii despre cutremurul din Turcia: Există victime în clădirile prăbușite din Sındırgı, Balıkesir?

Seismul, resimțit puternic și în provinciile învecinate, a provocat prăbușirea a două clădiri, însă autoritățile au anunțat că nu s-au înregistrat victime. Zonele afectate sunt în continuare monitorizate, iar echipele de intervenție lucrează pentru evaluarea completă a pagubelor, conform presei străine.

Seism puternic, urmat de două replici

Cutremurul principal, produs la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, a fost urmat de două replici cu magnitudinea de 4,2, simțite în întreg districtul Sındırgı și în localitățile din jur. Locuitorii din Balıkesir și din provinciile vecine, inclusiv Manisa, İzmir și Bursa, au relatat că au fost treziți de zgomote puternice și mișcări de scurtă durată, dar foarte intense.

Deși panica s-a instalat rapid, autoritățile turce au acționat prompt, iar echipele AFAD (Autoritatea pentru Managementul Dezastrelor și Situațiilor de Urgență) și Jandarmeria au fost mobilizate pentru inspecții și căutări în zonele afectate.

Două clădiri prăbușite, dar fără pierderi de vieți omenești

Ministrul turc de Interne, Ali Yerlikaya, a confirmat că două clădiri s-au prăbușit, una dintre ele fiind un magazin cu două etaje. Totuși, acestea erau clădiri goale, deja evacuate după cutremurele anterioare din regiune.

„Există două clădiri prăbușite, una fiind un magazin cu două etaje. Acestea erau goale. Au fost avariate în cutremurele anterioare și, prin urmare, evacuate. Jandarmeria noastră a terminat prima rundă de scanare. Nu există sate cu locuințe prăbușite și nici probleme legate de viață. Conform datelor de până acum, putem spune că nu există pierderi de vieți omenești”, a declarat Yerlikaya.

Ministrul a mai menționat că în urma cutremurului s-au înregistrat câteva persoane rănite ușor, care au sărit de la balcon în momentul producerii seismului, din teamă. Acestea au fost transportate la spitalele din zonă, însă starea lor este stabilă.

Operațiuni de căutare și evaluare a pagubelor

Primarul municipiului Sındırgı, Serkan Sak, a confirmat că echipele de intervenție au efectuat operațiuni de căutare în molozul clădirilor prăbușite, însă nu au fost descoperite persoane prinse sub dărâmături.

„Intervențiile s-au desfășurat rapid, iar molozul este acum verificat de echipele AFAD. Din fericire, clădirile erau goale, iar pagubele se limitează la distrugeri materiale. Cu toate acestea, continuăm controalele pentru a ne asigura că nu există alte structuri afectate grav”, a precizat edilul.

Experții în construcții au avertizat că unele clădiri din Balıkesir, mai ales cele construite înainte de anul 2000, pot fi vulnerabile la seisme de asemenea intensitate. În prezent, autoritățile efectuează inspecții tehnice pentru a evalua riscurile și a dispune eventuale evacuări preventive.

Erdogan: „Fie ca Dumnezeu să ne protejeze țara și națiunea de toate dezastrele”

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a reacționat rapid la producerea cutremurului, transmițând un mesaj de solidaritate și sprijin populației afectate.

„Transmit urările mele de bine cetățenilor noștri afectați de cutremurul care a avut loc în districtul Sındırgı din Balıkesir și a fost resimțit și în provinciile învecinate. Unitățile noastre relevante, în special AFAD, își continuă meticulos activitățile de investigare și control pe teren. Fie ca Dumnezeu să ne protejeze țara și națiunea de toate tipurile de dezastre”, a scris președintele pe platformele de social media.

Regiune activă seismic, dar bine pregătită

Provincia Balıkesir este una dintre regiunile cu activitate seismică ridicată din Turcia, situată pe o ramură vestică a faliilor anatoliene. În ultimii ani, zona a înregistrat mai multe cutremure moderate, ceea ce a determinat autoritățile locale să intensifice campaniile de prevenire și educație seismică.

De această dată, sistemele de alarmă și planurile de evacuare s-au dovedit eficiente: locuitorii au reacționat calm, iar infrastructura critică, spitale, școli și rețele de transport, nu a suferit avarii majore.

Echipele AFAD, în alertă până la stabilizarea zonei

În prezent, echipele AFAD rămân în teren pentru monitorizarea replicilor și evaluarea pagubelor structurale. De asemenea, se efectuează inspecții în satele izolate din jurul Sındırgı, pentru a verifica dacă există construcții parțial afectate sau riscuri de prăbușire ulterioară.

Ministrul Yerlikaya a declarat că autoritățile locale au primit mai multe sesizări privind fisuri în pereți și acoperișuri deteriorate, însă până acum nu s-au raportat situații grave.

Calm, vigilență și speranță

Deși cutremurul de la Sındırgı a produs teamă în rândul locuitorilor, intervenția rapidă și măsurile preventive implementate după marile seisme din 2023 au prevenit pierderi de vieți omenești.

Turcia, o țară situată într-o zonă de intensă activitate tectonică, continuă să investească în consolidarea clădirilor vechi și în pregătirea populației pentru situații de urgență.

În timp ce autoritățile continuă verificările, locuitorii din Balıkesir încearcă să revină la normal, recunoscători că, de această dată, cutremurul nu s-a transformat într-o tragedie.