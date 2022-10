UE îl felicită pe Lula, speră într-o cooperare consolidată în domeniul climei şi al liberului schimb

"Felicitări Lula pentru alegerea dumneavoastră ca preşedinte al Braziliei", a scris ea pe Twitter, menţionând şi securitatea alimentară printre priorităţile la care doreşte să lucreze cu cel care îşi va începe al treilea mandat la 1 ianuarie, la 12 ani de la părăsirea puterii.



Proiectul de acord de liber schimb al UE cu ţările sud-americane din Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay), finalizat în 2019 dar niciodată ratificat, în special din cauza preocupărilor legate de politica de mediu braziliană, ar putea fi relansat odată cu revenirea lui Lula la putere.



Ministrul suedez al comerţului, Johan Forssell, a declarat luni la Praga, la o reuniune ministerială a celor 27, că rezultatul alegerilor din Brazilia a deschis "noi posibilităţi" în acest sens.



"Sunt mai optimist decât înainte cu privire la posibilitatea de a ajunge la un acord", a spus ministrul, a cărui ţară va deţine preşedinţia rotativă a UE din ianuarie 2023.



Puţin mai devreme, şeful diplomaţiei europene Josep Borrell l-a felicitat la rândul său pe Lula, arătându-şi dorinţa de a stimula relaţiile dintre UE şi Brazilia odată cu alegerea acestuia.



După o creştere semnificativă a defrişărilor sub mandatul lui Jair Bolsonaro, Lula a asigurat, obţinând victoria în alegeri, că Brazilia este "gata să joace din nou rolurile principale în lupta împotriva schimbărilor climatice". "Brazilia şi planeta au nevoie de o Amazonie în viaţă", a insistat el.



Succesul lui Luiz Inacio Lula da Silva în Brazilia la alegerile prezidenţiale împotriva şefului statului de extremă dreaptă în exerciţiu Jair Bolsonaro este o victorie pentru "democraţie" şi "climă", a declarat la rândul său luni şefa diplomaţiei germane.



Votul "a avut loc într-o manieră transparentă şi corectă şi, mai ales în acest moment, este atât de important pentru încrederea noastră în democraţie şi statul de drept", a considerat Annalena Baerbock în timpul unei vizite la Astana, adăugând că "celălalt mare câştigător este clima globală".



La rândul său, noul prim-ministru britanic Rishi Sunak şi-a exprimat luni "nerăbdarea" să lucreze cu Luiz Inacio Lula da Silva, pe care l-a felicitat pentru victoria sa la alegerile prezidenţiale din Brazilia.



"Felicitări lui @LulaOficial pentru victoria sa electorală în Brazilia. Aştept cu nerăbdare să lucrăm împreună pe probleme care contează pentru Regatul Unit şi Brazilia, de la creşterea economiei globale la protejarea resurselor naturale ale planetei şi promovarea valorilor democratice", a scris pe Twitter liderul conservator britanic.



China l-a felicitat la rândul ei luni pe Luiz Inacio Lula da Silva, spunând că doreşte să aducă parteneriatul dintre cele două ţări la "un nivel superior".



"Suntem gata să lucrăm cu noul guvern brazilian condus de dl Lula pentru a aduce parteneriatul strategic China-Brazilia la un nivel superior şi a servi mai bine interesele celor două ţări şi ale celor două popoare", a declarat reporterilor un purtător de cuvânt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, Zhao Lijian, citat de AFP.

Klaus Iohannis a transmis un mesaj de felicitare pentru noul președinte al Braziliei, Lula da Silva.

”Îl felicit pe președintele ales Lula da Silva pentru victoria sa. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună la consolidarea relațiilor foarte bune dintre Romnânia și Brazilia, dar și la chestiuni globale de interes comun.”, scrie Klaus Iohannis.

I congratulate President elect Lula da Silva @LulaOficial on his victory. I look forward to working together on strengthening the very good ???????? ???????? relations and on global issues of joint interest.