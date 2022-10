Alegerile din Brazilia: România recunoaște victoria lui Lula

”Îl felicit pe președintele ales Lula da Silva pentru victoria sa. Aștept cu nerăbdare să lucrăm împreună la consolidarea relațiilor foarte bune dintre Romnânia și Brazilia, dar și la chestiuni globale de interes comun.”, scrie Klaus Iohannis.

I congratulate President elect Lula da Silva @LulaOficial on his victory. I look forward to working together on strengthening the very good ???????? ???????? relations and on global issues of joint interest.